В тюменской думе нашли должность и зарплату для экс-сенатора Киричука

Депутаты городской думы Тюмени распределили должности и сформировали комиссии. Решение принято в рамках первого заседания органа 8 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Согласно решению депутатов, экс-сенатор Тюменской области, а ныне депутат городской думы Степан Киричук возглавит комиссию по городскому общественному самоуправлению. Комиссию по экономическому развитию и бюджету возглавит депутат Оксана Величко. Социальной сферой займётся новый председатель профильной комиссии Елена Бойко. Председателем комиссии по благоустройству и городскому хозяйству избрали депутата Юрия Баранчука. Ответственным за законопроекты в сфере землепользования и градостроительства стал Алексей Рагозин, который руководит соответствующей комиссией.

Сразу после этого депутаты решили утвердить решение о том, что Степан Киричук будет работать на постоянной основе, то есть у него будет оплачиваемая должность. Таким образом, теперь в думе будут получать зарплату три депутата. Раньше было лишь две ставки – для спикера и вице-спикера. Степан Киричук признался «Новому Дню», что его сенаторская пенсия составляет 27 760 рублей и он еще не решил, что будет делать с думской зарплатой. «Может я буду отдавать куда-то», – предположил депутат. На посту председателя комиссии по городскому общественному самоуправлению Киричук намерен улучшить взаимодействие жителей и власти.

Тюмень, служба информации

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