В поместье экс-губернатора Ямала нашли самого дорогого пони

В усадьбе экс-губернатора Ямала Юрия Неёлова, а ныне сенатора, живёт самый дорогой пони в Тюменской области. Речь идёт о владениях чиновника в деревне Чёрная речка.

Животное по стоимости иномарки привезли из московского питомника десять лет назад, рассказали журналисты TyumenTime, которые снимали передачу о рекордах. У пони есть семья. По словам авторов программы, вольер для животных хозяин выстроил «королевских размеров» – 3,5 тыс. квадратов (кстати, в декларации сенатора такой недвижимости нет). Порода пони – рыжая пегая. Она родом из Америки.

Согласно официальной декларации, годовой доход ямальского сенатора г-на Неёлова за 2017 год составляет 16,3 млн рублей. У него в собственности шесть домов, одна квартира, восемь участков (для подсобного хозяйства, для домика смотрителя, для строительства). Кроме того г-н Неёлов владеет баней, домом смотрителя, ангаром и двумя парковочными местами. Из транспорта у него есть авто «Мицубиши imie», катер и моторная лодка.

Напомним, экс-глава Ямала также увлекается разведением голубей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 30.05.18

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