Губернатор Артюхов заменит сенатора Зленко

Сенатор от Ямала Елена Зленко прекратит работу в Совфеде. На её место избранный на второй срок губернатор Дмитрий Артюхов предложит Владимира Пушкарёва, который сейчас является депутатом Тюменской областной думы. Такую информацию подтверждают собеседники в правительстве округа.
В минувшие выходные г-жа Зленко приезжала в Салехард. Она присутствовала на заседании Заксобрания округа, где назначали главу ЯНАО.
Ещё одним сенатором от Ямала является Григорий Ледков. Его полномочия длятся до 2025 года – он назначен в СФ окружным Заксобранием.
фото – сайт Заксобрания Ямала
Салехард, Юлия Фролова
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