Губернатор Артюхов заменит сенатора Зленко

Сенатор от Ямала Елена Зленко прекратит работу в Совфеде. На её место избранный на второй срок губернатор Дмитрий Артюхов предложит Владимира Пушкарёва, который сейчас является депутатом Тюменской областной думы. Такую информацию подтверждают собеседники в правительстве округа.

В минувшие выходные г-жа Зленко приезжала в Салехард. Она присутствовала на заседании Заксобрания округа, где назначали главу ЯНАО.

Ещё одним сенатором от Ямала является Григорий Ледков. Его полномочия длятся до 2025 года – он назначен в СФ окружным Заксобранием.

фото – сайт Заксобрания Ямала

Салехард, Юлия Фролова

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