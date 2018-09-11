Путин наградил нового сенатора Ямала медалью

Президент Владимир Путин наградил нового сенатора от Ямала Елену Зленко медалью ордена «за заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается в его указе от 10 сентября 2018 года. Согласно документу, высокой награды бывший депутат заксобрания Ямала, а со вчерашнего дня член СовФеда, удостоена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, сообщает агентство «Новый День».

Указ главы государства вышел в тот же день, что и постановление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова о наделении Елены Зленко полномочиями сенатора от правительства автономного округа.

В августе 2018 года точно такую же медаль ордена от президента получила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова – куратор социальной сферы. Она удостоена награды за достигнутые трудовые успехи. Кроме того, аналогичную награду имеет и другой депутат заксобрания Ямала – Людмила Иванова. Она награждена в декабре 2017 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.09.18

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