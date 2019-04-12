В тройке самых богатых свердловских депутатов Госдумы сменился лидер

Вслед за администрацией президента и Советом Федерации отчитались о доходах и имуществе депутаты Госдумы. В списке Свердловской области сменился лидер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место по уровню доходов занял первоуральский единоросс Зелимхан Муцоев – он задекларировал доход в размере 33 млн 63 тысячи рублей, что почти в 11 раз больше, чем год назад. Супруги у него, согласно декларации, нет, но есть трое несовершеннолетних детей. Муцоев владеет пятью земельными участками, тремя жилыми домами, гаражом, трансформаторной подстанцией и автомобилем БМВ 760 LI.

На втором месте – лидер прошлогоднего рейтинга единоросс Лев Ковпак, сын основателя сети супермаркетов «Кировский». Доход Льва Игоревича в 2018 году заметно упал: 20 млн 431 тысяча рублей против 58,1 млн рублей в 2017-м. Ковпак по-прежнему владеет двумя крупными земельными участками, но домов у него вместо двух стало полтора, квартир – не пять, а две. Автомобилей и другого движимого имущества у депутата все еще нет.

Серебряный призер прошлогоднего рейтинга Сергей Бидонько, заработавший в 2017 году 19 млн рублей, пока свой доход не опубликовал, ведь теперь он отчитывается по месту новой работы – в правительстве Свердловской области.

Третье место по доходам в 2018 году занял председатель законодательного комитета Госдумы, единоросс Павел Крашенинников – 8,6 млн рублей (в 2017 году – 5,3 млн рублей), его супруга принесла в семью 4,6 млн рублей. В собственности у депутата – один земельный участок, полтора жилого дома, 1,25 квартиры и машиноместо. Автомобиль у главного юриста Госдумы один на двоих с женой в совместной собственности – Lexus RX-350.

Ветеран Госдумы от КПРФ Николай Езерский заработал чуть больше 7 млн рублей (годом раньше – более 19 млн).

Пятым стал олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков – 6,075 млн рублей. Отметим, что вместо четырех несовершеннолетних детей спортсмен теперь сообщает о пяти.

Шестым стал эсер Дмитрий Ионин – 5 млн 984 тысячи 514 рублей. Из декларации следует, что автомобиль Ауди-Q7 депутат сменил на Инфинити QX80.

Доход остальных депутатов, избранных от Свердловской области, остался примерно на прежнем уровне и колеблется на уровне 4,8 млн рублей.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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