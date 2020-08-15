Депутат Госдумы из комитета по обороне за год увеличил свой доход на 250 миллионов

Зелимхан Муцоев, депутат Госдумы по Первоуральскому одномандатному округу, член думского комитета по обороне, стал безусловным лидером по доходам за 2019 год среди других депутатов от Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Муцоев задекларировал доход в 283 млн 736 тысяч 815 рублей (год назад – в 9 раз меньше, 33 млн 063 тысячи). Также Муцоев владеет шестью крупными земельными участками, тремя домами, собственной подстанцией и двумя автомобилями – BMW 760 LI и Mercedes-Benz S 560 4 Matic (в декларации прошлого года «Мерседеса» еще не было). 60-летний депутат официально не женат, но у него есть двое несовершеннолетних детей.

На втором месте – единоросс Лев Ковпак, учредитель ООО «Лев» (юридическое название сети супермаркетов «Кировский»). Ковпак задекларировал доход в 78 млн 065 тысяч рублей (год назад – 20 млн 431 тысяча рублей). У депутата – три земельных участка, два дома, одно жилое строение, две квартиры, гаражный бокс, машиноместо и доля на автостоянке, но автомобилей при этом нет. У Льва Ковпака один несовершеннолетний ребенок, официальной супруги нет.

Первую тройку замыкает с большим отрывом от лидеров депутат от КПРФ Николай Езерский, задекларировавший доход в 8 млн 302 тысячи рублей. Еще 3,2 млн рублей принесла в семью его супруга. В семье Езерских – крупный земельный участок, два жилых дома, квартира, гараж, и два автомобиля – «Мерседес» и «Лексус».

Профсоюзный лидер Андрей Ветлужских задекларировал 8 млн 224 тысячи рублей, но из списка его имущества пропала единственная квартира. Сейчас он указывает, что у него есть одна квартира «в пользовании» и одна служебная – на срок депутатских полномочий.

Новичок Госдумы, биатлонист Антон Шипулин, показал самый низкий доход – 2 млн 703 тысячи рублей. Зато у него в собственности – 11 земельных участков, два жилых дома, две квартиры, два гаража и несколько нежилых помещений. В качестве движимого имущества чемпион задекларировал: автомобили – BMW Х6 Xdrive 30D и две Toyota Land Cruiser, мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход Can-Am Outlander Max XTP 800REFL и прицеп МЗСА 817712. У его супруги Луизы собственного дохода и имущества нет, у пары – двое маленьких детей.

Остальные депутаты Госдумы от Свердловской области показали примерно равный уровень доходов: от 5 млн 159 тысяч (Дмитрий Ионин) до 6 млн 817 тысяч (Сергей Чепиков).

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