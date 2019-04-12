Тюменские сенаторы раскрыли свои доходы

Члены Совета Федерации от Тюменской области обнародовали свои доходы. Согласно декларациям, сенатор Михаил Пономарев получил в 2018 году 5,9 млн рублей (в 2017 – 5,5 млн). У него есть жилой дом площадью 125 кв.м., квартира 114 кв.м. и земельный участок 970 кв. м. Транспортом Пономарев не владеет.

Молодой сенатор Павел Тараканов, пришедший в Совфед на место Степана Киричука осенью 2018 года, задекларировал 9 млн рублей. У него в собственности земельный участок площадью 200 кв.м., жилой дом (103 кв.м.). Совместно с женой Тараканов владеет четырьмя квартирами (общая площадь более 400 кв.м.). У жены Тараканова есть АУДИ Q7.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.04.19

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