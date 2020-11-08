Мэр Нижнего Тагила назвал «показушником» депутата Госдумы, который похвастал в соцсетях подарком для больницы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поругался в соцсетях в депутатом Госдумы Алексеем Балыбердиным. Парламентарий в инстаграме написал о своей помощи тагильской больнице. «В ходе беседы с главврачом ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Сергеем Безбородовым, случайно выяснилось, что в комнате отдыха для персонала на днях перегорел электрочайник. Не мог оставить этот факт без внимания и уже на следующий день купил термопоты на обе станции скорой помощи в Тагиле. Торт, чай и кофе прилагались», – описал госдумовец свою спонсорскую помощь. «Показушник к сожалению», – кратко прокомментировал глава Нижнего Тагила Пинаев (орфография и пунктуация сохранены). «Я это сделал от чистого сердца, по этому мне не стыдно об этом рассказать. Лучше, что то делать чем просто писать комментарии», – парировал народный избранник. На этом обмен любезностями между ними закончился.

Добавим, Балыбердин ранее сообщал о покупке кулера и годового купона на воду для медиков. И в соцсетях люди обвинили его в пиаре на мелкой помощи. Впрочем, некоторые подметили, что государство не стремится оперативно обеспечивать медиков даже такими вещами, как чайник и вода.

Алексей Балыбердин был выбран в Госдуму от Нижнего Тагила. Летом 2019 года, когда еще не было пандемии и не было принято отмечать подвиг врачей в соцсетях, он оскандалился на ситуации с увольнением врачей из Демидовской больницы. Хирурги уволились, не выдержав нагрузки за неадекватную этой нагрузке зарплату. Балыбердин назвал врачей саботажниками. Оправдываясь, он заявил, что как депутат готов помочь, он может вносить законодательные инициативы и делать запросы в Минздрав. Но по итогам 2019 года никакой законодательной инициативы в свою пользу медики от Балыбердина не дождались.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

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