Экстремисты, трактористы, мусор и пандемия: законотворчество депутатов Госдумы весной коронавирусного года

Завершилась весенняя сессия в Государственной думе РФ. Первое полугодие прошло в основном под знаком пандемии коронавируса. Редакция «Нового Дня» решила проанализировать, какими законопроектами отличились народные избранники, представляющие Свердловскую область. Их сейчас, напомним, 12: десять единороссов, один эсер и один коммунист. Темы, которые волновали депутатов: коронавирус, «пятая колонна», мигранты на рынках, вывоз мусора, блокировка «Телеграмма» и многое другое.

По числу внесенных законопроектов безусловным рекордсменом стал депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, из-под пера которого за полгода вышли 23 документа. Спектр интересов депутата невероятно разнообразен.

Буквально накануне окончания весенней сессии Ионин с группой других депутатов, в том числе – свердловским единороссом Антоном Шипулиным, внес законопроект о молодежной политике, а также законопроект, уточняющий, что молодым следует считать человека до 35 лет (а не до 30, как в предыдущих документах и госпрограммах по этой теме). Вместе с однопартийцами депутат потребовал установить индексацию пенсий не реже одного раза в год, причем на величину, превышающую или равную инфляции за предыдущий год. Также его волновали банковские комиссии, пенсии военных, право собственности граждан на абонентские номера, установление государством предельной наценки на продукты питания, установление норматива по выплате дивидендов государственных АО на уровне 50% от прибыли.

Не было забыто ЖКХ – Ионин предложил ввести компенсации за непроведенный капремонт жильцам расселяемых аварийных домов. Кроме того, он задумался об ограничении вознаграждения аптек за продвижение препаратов, ужесточении уголовной ответственности за невыполнение обязанностей по подготовке к ЧС, налоговых вычетах по НДФЛ за покупку отечественного автомобиля, льготах по земельному налогу для военных и владельцев частных музеев, отмене уголовной статьи о т.н. шпионских ручках, минимальных зарплатах врачей, компенсациях для детей до трех лет, которых не взяли в детский сад, и установлении стипендии на уровне не ниже МРОТ.

Однако чаще всего СМИ писали о другом законопроекте Ионина – о запрете блокировки информационных ресурсов и разблокировке мессенджера Telegram. В пояснительной записке Ионин указал, что при введении режима повышенной готовности или ЧС телеграм-каналы являются «основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

Главный законодатель Госдумы Павел Крашенинников по числу законопроектов стал вторым – он внес только восемь. Многие из них направлены на реализацию положений, заложенных в новой редакции Конституции. Например, Крашенинников предложил приравнять отчуждение части территории РФ к экстремизму, а за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны ввести высокие штрафы.

Кроме того, депутат считает необходимым установить срок в 24 часа для рассмотрения судом дела об изъятии ребенка из семьи в случае опасности для его жизни. Два законопроекта вызваны пандемией коронавируса: один предполагает, что электронная переписка работника и работодателя должна иметь такую же силу, как обычная, другой – ужесточает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Также Крашенинников предложил ввести уголовное наказание за нарушения при проведении общероссийского голосования и задумался о блокировке сотовых телефонов, которые незаконно используются в местах лишения свободы.

На третьем месте – один старейших коммунистов Госдумы Николай Езерский. У него – три законопроекта. Один из них касается вывоза ТБО. Депутат предложил утвердить механизм, согласно которому общее собрание жильцов принимает решение о плате за вывоз мусора по факту, с учетом размера мусорных контейнеров и графика вывоза. Вторым законопроектом Езерский в начале марта просил принять закон о Конституционном собрании. Он указывал на то, что ст. 135 действующей Конституции предусмотрено, что если предложение о пересмотре глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то должно быть созвано Конституционное собрание. Езерский также отмечает, что с момента принятия ельцинской Конституции в Госдуму было внесено шесть законопроектов о Конституционном собрании, однако ни один из них принят не был. Добавим, что этот его законопроект тоже возвращен автору из-за нарушения регламента – в пакете документов нет заключения правительства РФ. Третий законопроект касается базовой ставки зарплаты педагогов и медиков: она должна быть не ниже 200% регионального МРОТ.

По два законопроекта внесли единороссы Андрей Альшевских, Максим Иванов, Александр Петров и Антон Шипулин. Некоторые из них написаны совместно. Например, Максим Иванов вместе с тагильчанином Алексеем Балыбердиным внес законопроект, уточняющий, что добросовестные арендодатели (в частности, владельцы рынков), не несут ответственности за действия своих арендаторов, которые нанимают на работу нелегальных мигрантов. Вместе с профсоюзным лидером Андреем Ветлужских Иванов предложил в 2020-2021 годах законодательно закрепить за НКО право принимать решения по их деятельности путем не очного, а заочного голосования, что связано с пандемией коронавируса.

Андрей Альшевских в этом году внес два законопроекта, так или иначе связанных с интернетом. В одном он предложил ужесточить ответственность за склонение пользователей интернета к потреблению наркотиков. Во втором – разрешить блокировать сайты с экстремистскими высказываниями без суда, просто по решению Генерального прокурора или его заместителей.

Александр Петров традиционно занимался вопросами фармацевтики. Один его законопроект направлен на развитие фармацевтической отрасли в области разработки, испытания и внедрения новых лекарств, второй ограничивает вознаграждение аптек за продвижение продукции пятью процентами.

Новичок Госдумы Антон Шипулин внес два законопроекта о молодежной политике, в чем ему помог старший коллега Ионин. Авторы указывают, что последним универсальным документом по этой теме было постановление Верховного совета РФ от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». В дальнейшем молодежная политика регулировалась только указами президента, постановлениями правительства и другими подзаконными актами, а единого федерального закона о молодежной политике не было.

Единоросс Зелимхан Муцоев предложил освободить призывников от пошлины за выдачу водительских прав или удостоверения тракториста-машиниста, если комиссариат присвоил молодым людям соответствующую военно-учетную специальность (ВУС).

Еще два депутата от ЕР, сын основателя сети супермаркетов «Кировский» Лев Ковпак и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в этом году ни одного законопроекта не внесли.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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