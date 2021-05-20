«Большая П», таинственные «они» и поздравление самим себе – обзор предвыборного креатива (ФОТО)

Несмотря на то, что выборы в Госдуму и заксо еще не назначены, политические партии и отдельные депутаты уже распространяют печатную продукцию по почтовым ящикам и подъездам. Явное стратегическое преимущество – у единороссов. Те из них, кто участвуют в праймериз, уже имеют право призывать избирателей поддерживать их. Для других старых партий кампания еще де-юре не началась, поэтому все, что они могут, – напоминать о своем существовании, поздравляя горожан с праздниками и обещая им золотые горы. Отметились на Урале и новички.

День Победы: спасительная тема для всех

Практически все майские материалы депутаты и партии в той или иной степени посвятили Дню Победы, что естественно – праздник отмечает практически вся страна, вне зависимости от политических пристрастий. Вопрос только в объеме печатных площадей, посвященных празднику и поздравлению с ним. Например, депутат ЕГД от СР Александр Колесников напомнил о себе, разместив листовки с поздравлениями в лифтах жилых домов. Существенную часть листовки занимает профиль самого депутата, фото поднятия знамени Победы над Рейхстагом – гораздо меньше. Информационный бюллетень КПРФ в мае вышел с большим портретом Иосифа Сталина на первой полосе и еще двумя полосами экскурса в историю, материалы для которого были взяты из интернета.

Обещаем обещать!

Еще один классический способ напомнить о себе – красиво обещать. Насколько реальны эти обещания – другой вопрос. Например, партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» обещает минимальную зарплату в 60 тысяч рублей, 30 тысяч – «родительскую зарплату маме» и 25 тысяч – минимальную пенсию. Все это под красивым лозунгом « 1 мая и всегда защитим человека труда!». Напомним, некогда весьма влиятельное движение «В защиту человека труда» под руководством теперь уже бывшего полпреда Игоря Холманских сейчас совершенно исчезло из публичной плоскости, и, похоже, эсеры не прочь поиграть на опустевшем поле. А слоган на баннере «Они отнимают – мы возвращаем!» мог бы привлечь часть радикальной оппозиции, причем без всякого уточнения, кто эти загадочные «они».

Весьма агрессивную кампанию развернули на Урале «Новые люди». Красной нитью через их информационное издание проходит мысль, что нужно просто сократить половину чиновников, и тогда найдутся деньги и на повышение пенсий, и на качественную медицину, и на хорошее образование. И еще – надо заменить «плохих» людей во власти «хорошими», которые раньше политикой не занимались, а занимались, например, бизнесом.

Нельзя не заметить здесь некоторого сходства с программой Партии роста Бориса Титова: неслучайно в ряде регионов началась миграция из старой партии в новую. Последнюю полосу под названием «Большая П» украшает комикс про безымянных законодателей и кроссворд с вопросами типа «Любимая ветчина интеллигенции, пять букв».

Интернет-ликбез: «Попади на праймериз»

Поскольку праймериз ЕР в этом году проходят исключительно в интернете, претендентам на думские кресла приходится как-то разъяснить электорату, что с этим самым интернетом делать и куда там кликать. Поэтому кандидаты по Ленинскому округу Дмитрий Ноженко и Виктор Маслаков разместили адрес сайта праймериз на своих агитматериалах.

«Сам себя не похвалишь…»

Стремление побольше рассказать о своих заслугах характерно для многих действующих депутатов. Например, Андрей Альшевских подробно сообщил о законе, запрещающем высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. Но ни словом не обмолвился о других, соавтором которых он также является. Это, например, закон о блокировке сайтов с «экстремистскими» высказываниями без суда, а также закон, запрещающий избираться в депутаты кандидатам, хоть раз получившим деньги из-за рубежа от «иноагента» (напомним, оппозиционер Леонид Волков отреагировал на принятие этого закона, переведя депутату 30 рублей).

КПРФ похвалила себя за то, что в очередной раз внесла в заксо законопроект «О детях войны», отклоненный, по их собственным словам, уже 16 раз. Почему то же заксо в 17-й раз должно проголосовать иначе – непонятно. Также довольно странно, в духе поздней КПСС, выглядит поздравление от обкома собственного секретаря – Александра Ивачева – с избранием в президиум ЦК КПРФ, и его супруги Виктории – с избранием кандидатом в члены ЦК.

«Спасибо, я пешком постою…»

Не слишком активны пока в публичном поле ЛДПР и партия «Яблоко». Но, по словам горожан, кое-где уже появились их единичные баннеры. Они пока ни к чему не призывают – скромно стоят, чтобы до осени люди не забыли названия этих партий.

Пока агитация еще не набрала того объема, за которым следует естественное отторжение у электората. Но впереди – жаркое предвыборное лето и новые обзоры.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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