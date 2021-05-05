Единоросс, придумавший законопроекты про экстремистов и иноагентов, получил финансирование из-за рубежа

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, известный своими «запретительными» законопроектами, получил финансирование из-за рубежа на политические цели. К тому же – от «эколоэкстремиста» и сотрудника НКО-иностранного агента. Оппозиционер Леонид Волков, находящийся за пределами России, где против него возбуждены уголовные дела, сделал перевод на карту Альшевских – 30 рублей. «На выборы. С экстремистским приветом!», – подписал Волков в назначении платежа. В России, чтобы получить статус иноагента, достаточно вести политическую деятельность и получать финансирование из-за рубежа, что в данном случае и произошло.

К сожалению, узнать позицию самого Андрея Альшевских по этому поводу не удалось – депутат не отвечает на звонки. Мы задали ему вопрос в открытом посте на «Фейсбуке» и надеемся, что парламентарий ответит. Накануне в Госдуму был внесен законопроект, по которому гражданам РФ, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, запретят быть избранными депутатами в федеральный парламент. Один из авторов этой инициативы – Андрей Альшевских. Он также был автором закона об уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах.

До того, как избраться в Госдуму от «Единой России» Андрей Альшевских жил в Екатеринбурге, числился в КПРФ. С Леонидом Волковым был близко знаком – например, Альшевских выступал на митинге 26 ноября 2011 года по приглашению Волкова – будущему другу Навального тогда «зарубили» подписи в избирательной кампании и будущий единоросс говорил о своей дружбе и поддержке. На той же сцене в тот же день выступал и Алексей Навальный. Через год вместе с Волковым Альшевских пытался организовать митинг «Я не голосовал за Путина», но получил от властей отказ.

Альшевских и Волков на митинге в Екатеринбурге

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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