Единоросс Андрей Альшевских обвинил иноагентов в «нетерпимости»

Депутат Госдумы из фракции «Единой России» Андрей Альшевских, позавчера получивший от соратника Навального, Леонида Волкова, денежный перевод в размере 30 рублей с пометкой «на выборы», сформулировал комментарий к ситуации, чего от него два дня добивались журналисты. Он обвинил Волкова в нетерпимости к чужому мнению.

На своей странице в соцсети Андрей Альшевских написал, что «на словах Леонид строит прекрасную Россию будущего, а на деле вместе с последователями нетерпим к чужому мнению». Депутат пожаловался, что позавчера Волков выставил в соцсетях его номер телефона, и все это время его «спамили» провокационными сообщениями, звонками и денежными переводами. «Ситуация нелепая... Через банк сделал возвраты», – написал Альшевских.

Как уже писал «Новый День», Андрей Альшевских, известный своими «запретительными» законопроектами, получил финансирование из-за рубежа на политические цели от «эколоэкстремиста» и сотрудника НКО-иностранного агента. Оппозиционер Леонид Волков, находящийся за пределами России, где против него возбуждены уголовные дела, сделал перевод на карту Альшевских – 30 рублей. «На выборы. С экстремистским приветом!», – подписал Волков в назначении платежа. В России, чтобы получить статус иноагента, достаточно вести политическую деятельность и получать финансирование из-за рубежа, что в данном случае и произошло.

Некоторые подписчики Альшевских сочли, что депутат в какой-то мере должен быть даже благодарен Волкову за эту «нетерпимость», так как этот пример с денежным переводом наглядно указал на огромную дыру в законе, из-за которой «подставить» можно любого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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