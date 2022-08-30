Депутат-единоросс пожаловался в полицию на «Википедию»

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских пожаловался в ГУ МВД по Москве на размещение в «Википедии» статей с признаками «нарушения законодательства о противостоянии экстремистской деятельности».

«Запад совершает нападки на Россию по многим направлениям. В том числе информационные. Например, русофобскими материалами заполнена Wikipedia. Противостоим», – объяснил свою инициативу депутат-единоросс в личных соцсетях.

В ведомстве на запрос Альшевских ответили, что Центр по противодействию экстремизму уже проводит проверку для установления лиц, которые занимаются администрированием «Википедии». О результатах своей проверки силовики обещают сообщить.

Андрей Альшевских входит в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Также он известен как автор многочисленных «запретительных» законов. В частности, Альшевских был инициатором закона об уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах. Также он поддерживал идею закрывать СМИ по решению генпрокурора или его заместителей, без судебного разбирательства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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