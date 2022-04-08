В Госдуме ответили на опасения журналистов о введении цензуры

В Госдуме ответили на опасения журналистов, возникшие в связи с разработкой нового законопроекта, который позволит блокировать СМИ без решения суда. С помощью него законодатели из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России хотят «зеркально ответить на действия стран, дискриминирующих российские СМИ».

Авторы законопроекта хотят изменить закон о СМИ и ввести ответственность для журналистов и редакторов за публикацию (в том числе цитирование) информации, которая содержит недостоверные или дискредитирующие сведения о ВС РФ. Также думцы предлагают закрывать СМИ по решению генпрокурора или его заместителей, без судебного разбирательства, если редакция опубликовала или процитировала «информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу» и государству. Кроме того, предполагается ввести ответственность за призывы к организации и участию в несанкционированных акциях, а также к санкциям в отношении РФ и россиян.

В ответ на запрос «Нового Дня» один из авторов законопроекта, депутат ГД от Свердловской области Андрей Альшевских сообщил, что «действующих механизмов» по блокировке СМИ «недостаточно». «Мы специально отметили в пояснительной записке, что средства массовой информации – инструмент влияния на общество. Государство имеет право и должно ставить барьеры, чтобы пресекать злонамеренные фейки, опасный контент. В условиях непрекращающихся медиаатак Запада предложенные новеллы помогут госорганам оперативнее реагировать», – заявил депутат Альшевских.

Агентство просило депутата объяснить, будет ли считаться дискредитирующей власть информация, например, о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом или полицией в отношении депутата или чиновника, однако г-н Альшевских проигнорировал этот вопрос.

Зато он пояснил, что инициативу будет рассматривать профильный комитет: «Коллега Александр Хинштейн уже высказался, что комитет по информполитике готов стать площадкой для диалога с профессиональным сообществом. Госдума всегда приветствует обратную связь».

Впрочем, Александр Хинштейн не говорил, что в Госдуме готовы к обратной связи со всеми российскими СМИ. «Перед рассмотрением законопроекта к 1-му чтению обязательно пригласим на заседание комитета представителей отрасли, чье мнение Госдуме, действительно, крайне важно», – цитирует депутата Хинштейна сайт Союза журналистов России.

Отметим, что впервые за долгое время представители СЖР открыто выступили против поправок, предлагаемых Госдумой, касающихся работы прессы в России. «Многие предложения этого законопроекта избыточны и копируют действующее законодательство», – сообщили в союзе.

СЖР направил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором отмечено, что расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации тех или иных СМИ вступает в противоречие с самим Законом о СМИ. «Согласно статье 16, деятельность средства массовой информации может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа, с учетом игнорирования неоднократных предупреждений регистрирующего органа. Также данное положение противоречит основам демократического государства, в котором суд является надежной защитой прав и свобод человека», – отметили в СЖР, добавив, что ограничение свободы слова возможно только при объявлении чрезвычайного или военного положения в стране.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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