Альшевских хочет запретить бизнесменам из недружественных стран владеть казино

Депутат Госдумы Андрей Альшевских придумал очередной запретительный законопроект – на этот раз речь об азартных играх и тех, кто «поддерживает неонацистов».

Вместе с парламентариями Адальби Шхагошевым (Кабардино-Балкария), и Сергеем Алтуховым (Краснодар) он предлагает «перевести «под крыло» госструктуры лотереи и казино». Как пояснил в своем телеграм-канале Альшевских, с 2021 года в стране действует публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», которая контролирует букмекерскую деятельность, в том числе аккумулирует целевые отчисления и переводит деньги адресатам. По задумке, лотереи и казино тоже должны проводить платежи через этот регулятор, тогда будет усилен надзор за сборами. Ну а заодно депутат предлагает выгнать из этой сферы бизнесменов из недружественных стран. «Не менее значимое нововведение – у организатора азартных игр не должно быть бенефициарного владельца из недружественной страны. Мириться с теми, кто поддерживает неонацистов, невозможно. Вычеркнем их отовсюду», – пояснил парламентарий.

Андрей Альшевских избирался от Свердловской области. Он был автором закона об уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах, пытался запретить «Ночь музыки» в Екатеринбурге.

Также он один из авторов идеи закрывать СМИ по решению генпрокурора или его заместителей, без судебного разбирательства, если редакция опубликовала или процитировала «информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу» и государству. По его мнению, «действующих механизмов» по блокировке СМИ «недостаточно».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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