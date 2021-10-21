Депутат-единоросс требует отменить «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских призвал отменить фестиваль Ural Music Night, который планируется 22 октября в Екатеринбурге. Парламентарий пригрозил, что направит официальные письма в Роспотребнадзор и прокуратуру.

«В Свердловской области критическая ситуация из-за коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова выделила наш регион как тревожный. Медицина «захлебывается», врачи валятся с ног от усталости. Напрашивается прямой вывод – отменять ближайшие массовые мероприятия. Одно из таких – «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Друзья, считаю, надо с ним повременить.

Поэтому через соцсети призываю региональные власти, Роспотребнадзор, в конце концов, прокуратуру вмешаться. Официальные письма уйдут следом», – написал Альшевских в фейсбуке.

Изначально «Ночь музыки» планировалась 25 июня, но из-за летнего подъема заболеваемости коронавирусом мероприятие отложили, а после назначили новую дату – 22 октября. Фестиваль пройдет в 70 закрытых помещениях, посетить концерты смогут только привитые зрители. Вход разрешен исключительно по специальным браслетам, которые можно получить при предъявлении паспорта и QR-кода с портала «Госуслуги».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17-го этажа. / В России выявили первых больных штаммом коронавируса AY.4.2. / 21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»