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Четверг, 21 октября 2021, 09:36 мск

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Депутат-единоросс требует отменить «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских призвал отменить фестиваль Ural Music Night, который планируется 22 октября в Екатеринбурге. Парламентарий пригрозил, что направит официальные письма в Роспотребнадзор и прокуратуру.

«В Свердловской области критическая ситуация из-за коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова выделила наш регион как тревожный. Медицина «захлебывается», врачи валятся с ног от усталости. Напрашивается прямой вывод – отменять ближайшие массовые мероприятия. Одно из таких – «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Друзья, считаю, надо с ним повременить.

Поэтому через соцсети призываю региональные власти, Роспотребнадзор, в конце концов, прокуратуру вмешаться. Официальные письма уйдут следом», – написал Альшевских в фейсбуке.

Изначально «Ночь музыки» планировалась 25 июня, но из-за летнего подъема заболеваемости коронавирусом мероприятие отложили, а после назначили новую дату – 22 октября. Фестиваль пройдет в 70 закрытых помещениях, посетить концерты смогут только привитые зрители. Вход разрешен исключительно по специальным браслетам, которые можно получить при предъявлении паспорта и QR-кода с портала «Госуслуги».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Ural Music Night

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