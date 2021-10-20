Зрителям Ural Music Night выдано более 2500 браслетов по QR-кодам

«Спланирован монтаж сцен, завоз оборудования, авиабилеты музыкантам куплены, логистика артистов распланирована», – рассказали «Новому Дню» организаторы Ural Music Night. За два дня до старта самого масштабного музыкального фестиваля выдано более 2500 ристбендов – браслетов, которые дают право на посещение площадок.

Как уточнили в пресс-службе, активность зрителей началась буквально вчера, до этого за браслетами приходило не очень много людей. Поэтому до 22 октября браслетов-билетов станет больше. Предельного их количества нет.

Напомним, в этом году посетить «Ночь музыки» смогут только привитые от коронавируса зрители старше 18 лет: для получения ристбенда нужно предоставить паспорт, QR-код о вакцинации (либо код с «Госуслуг», который говорит о перенесенном заболевании) и контактные данные. Выдача браслетов организована в информационных центрах, их адреса и график работы есть на главной странице сайта фестиваля и в приложении Ural Music Night.

Фестиваль пройдет на 70 закрытых площадках. Например, в Ельцин-центре будет сцена «35 лет Свердловского рок-клуба», где выступят Вадим Самойлов, «Старый приятель», «Топ», Егор Белкин. В ККТ «Космос» проведут «Фолк-карнавал». Главными музыкантами будут «Тролль гнёт ель» и коллектив «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», кроме того, здесь обещают исторические танцы и перформансы реконструкторов. В цирке ждут любителей музыки 80-х – на площадку «Дисколенд» выйдут Cherry Troopers, «Анонс», Digitalo и «Мираж». «Каста» выступит в «Уралочке», где будет сцена «Мотив Stage». Некоторые хедлайнеры, например, «Запрещенные барабанщики» сыграют в двух местах (ДК железнодорожников и EverJazz), как и Billy`s Band (ДК железнодорожников и Дом офицеров).

Акция «Светает», которая летом проводится на Октябрьской площади, перенесена в КРК «Уралец». Вместо заявленного в июне Леонида Агутина петь «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H будет Iowa. Гала-концерт начнется в 02:00, но, естественно, рассвет встретить не получится.

Приводим полный список хедлайнеров, который оргкомитет UMN дополнил сегодня:

Iowa

«Каста»

Клава Кока

ЛСП

Вадим Самойлов («Агата Кристи»)

Billy`s Band

Alligators

The BeatBoys

Ishome

MVF band

Удмуртский Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»

Андреграунд

Николай Анисимов

Группа «Анонс»

Ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок»

Борис Березовский и ансамбль «Вольница»

«Волынки и барабаны Санкт-Петербурга»

Егор Белкин и «Р-Клуб»

«Запрещенные барабанщики»

«Казускома»

Группа «Мираж»

Группа «Топ»

«Тролль гнет ель»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

Песков назвал опасным отказ от плановой медпомощи в ряде регионов. / На Свердловскую область идут дожди с мокрым снегом. / Главный водоем Екатеринбурга высох – воду могут качать из Челябинска до весны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»