Вместо Агутина «Солнце взойдет» на Ural Music Night споет Iowa: список хедлайнеров

Организаторы назвали полный список хедлайнеров, которые выступят 22 октября на площадках «Ночи музыки». К ранее перечисленным добавилась Iowa – она будет петь «Ночь пройдет...» на акции светает в КРК «Уралец» вместо Леонида Агутина. Кроме того, приедут рэпер ЛСП и группа «Мираж».
На минувшей неделе оргкомитет UMN говорил, что точно приедут «Каста», Клава Кока, Billy's Band, Вадим Самойлов, «Запрещённые барабанщики», The BeatBoys, пианист Борис Березовский и многие другие. Всего будет 70 закрытых площадок в барах, концертных залах, филармонии, дворцах спорта. Попасть на них смогут только вакцинированные слушатели старше 18 лет. Подростков и детей в этом году не пустят, поскольку у них нет прививки и QR-кода.
Акция «Светает», которая летом проводится на Октябрьской площади, перенесена в КРК «Уралец». Вместо заявленного в июне Леонида Агутина петь «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H будет Iowa. Гала-концерт начнется в 02:00, но, естественно, рассвет встретить не получится. Рэпер ЛСП выступит в ДИВСе, а в цирке на сцену «Дисколенд» поднимется группа «Мираж».
Напоминаем, что на площадки фестиваля можно будет попасть, предъявив специальный ристбенд (браслет на руку). Получить его можно до 21 октября в инфоцентрах фестиваля. Для этого нужно принести паспорт, предоставить адрес электронной почты и показать QR-код о вакцинации.
Адреса инфоцентров:
– ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46
– ТРЦ «Мега», ул. Металлургов, 87
– ТЦ «Veer Mall», пр. Космонавтов, 108
– ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 6
– ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17/1
– Аэропорт «Кольцово», ул. Бахчиванджи, 1
В день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12:00 на пяти площадках:
– КРК «Уралец», ул. Большакова, 90
– ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10
– Дом офицеров, ул. Первомайская, 27
– Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102
– ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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