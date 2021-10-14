Вместо Агутина «Солнце взойдет» на Ural Music Night споет Iowa: список хедлайнеров

Организаторы назвали полный список хедлайнеров, которые выступят 22 октября на площадках «Ночи музыки». К ранее перечисленным добавилась Iowa – она будет петь «Ночь пройдет...» на акции светает в КРК «Уралец» вместо Леонида Агутина. Кроме того, приедут рэпер ЛСП и группа «Мираж».

На минувшей неделе оргкомитет UMN говорил, что точно приедут «Каста», Клава Кока, Billy's Band, Вадим Самойлов, «Запрещённые барабанщики», The BeatBoys, пианист Борис Березовский и многие другие. Всего будет 70 закрытых площадок в барах, концертных залах, филармонии, дворцах спорта. Попасть на них смогут только вакцинированные слушатели старше 18 лет. Подростков и детей в этом году не пустят, поскольку у них нет прививки и QR-кода.

Акция «Светает», которая летом проводится на Октябрьской площади, перенесена в КРК «Уралец». Вместо заявленного в июне Леонида Агутина петь «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H будет Iowa. Гала-концерт начнется в 02:00, но, естественно, рассвет встретить не получится. Рэпер ЛСП выступит в ДИВСе, а в цирке на сцену «Дисколенд» поднимется группа «Мираж».

Напоминаем, что на площадки фестиваля можно будет попасть, предъявив специальный ристбенд (браслет на руку). Получить его можно до 21 октября в инфоцентрах фестиваля. Для этого нужно принести паспорт, предоставить адрес электронной почты и показать QR-код о вакцинации.

Адреса инфоцентров:

– ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46

– ТРЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

– ТЦ «Veer Mall», пр. Космонавтов, 108

– ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 6

– ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17/1

– Аэропорт «Кольцово», ул. Бахчиванджи, 1

В день фестиваля, 22 октября, получить ристбенды можно будет с 12:00 на пяти площадках:

– КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

– ДИВС, ул. Василия Ерёмина, 10

– Дом офицеров, ул. Первомайская, 27

– Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

– ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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