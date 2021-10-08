«Ночь музыки» в Covid-free режиме: как попасть на фестиваль

Ural Music Night впервые пройдет в Екатеринбурге в режиме Covid-free. Организаторы пояснили, что нужно сделать, чтобы попасть на фестиваль 22 октября.

На площадки «Ночи музыки» можно будет пройти только после предъявления ристбенда (специального браслета). Получить его можно с 9 по 21 октября в информационных центрах Ural Music Night, расположенных в ТРЦ Екатеринбурга – обещают, что они будут находиться рядом с пунктами вакцинации. С 10:00 до 22:00 браслет можно будет получить в ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Алатырь» и ТЦ «Дирижабль».

На следующей неделе количество задействованных торговых центров может быть увеличено.

22 октября, в день фестиваля, ристбенд можно будет получить начиная с 12:00 на пяти площадках «Ночи музыки»: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90), ДИВС (ул. Василия Ерёмина, 10), Дом офицеров (ул. Первомайская, 27), ДК железнодорожников (ул. Якова Свердлова, 35), ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Для получения браслета контроля нужно будет предъявить паспорт, предоставить адрес электронной почты и QR-код, подтверждающий получение второго компонента либо однокомпонентной вакцины профилактической прививки от ковида. Либо нужно будет предоставить сертификат о перенесенном коронавирусе из личного кабинета «Госуслуг» (если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев).



Из хедлайнеров фестиваля уже подтвердили свое участие: «Каста», Борис Березовский (пианист, лауреат конкурса Чайковского), Клава Кока, Вадим Самойлов, Billy's Band, «Запрещённые барабанщики», «Казускома», Ishome, «Тролль гнёт ель», MVF Band, «Андреграунд», The BeatBoys, Alligators, «Анонс», «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», Егор Белкин и «Р-Клуб», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», Удмуртский Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».



Дополнительная информация о хедлайнерах будет доступна на следующей неделе.

Как ранее писал «Новый День», на Ural Music Night будут пускать только привитых слушателей, об этом сообщил основатель фестиваля Евгений Горенбург.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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