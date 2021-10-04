На Ural Music Night пустят только привитых от коронавируса слушателей

На фестиваль Ural Music Night, который пройдет 22 октября, будут пускать по сертификатам о вакцинации от коронавируса, рассказал основатель «Ночи музыки» Евгений Горенбург. Исключение сделают только для тех, у кого будет справка о медотводе.

«Фестиваль сделаем в закрытых помещениях, будет ковид-фри зона. Вход будет бесплатный, но не свободный. Будет проверка сертификатов прививочных, либо QR-кодов, либо медотводов», – заявил Горенбург.

Всего будет около 70 площадок, среди которых КРК «Уралец», Дворец молодежи, Музей архитектуры и дизайна и другие.

«На входе покажете сертификат и получите специальный лист для прохода», – пояснил Горенбург механизм проверки.

Браслет для пропуска организаторы призывают получить заранее, чтобы не создавать пробок при входе на площадки фестиваля. Места, где их можно получить, они обещали назвать на следующей неделе. По словам Евгения Горенбурга, это будет рядом с пунктами вакцинации.

Напомним, о проведении «Ночи музыки» стало известно в пятницу. Уже тогда губернатор Свердловской области намекнул, что это будет первый опыт организации ковид-фри зоны, которые впоследствии хотят внедрить в ресторанах, театрах, концертных залах.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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