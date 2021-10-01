Ural Music Night пройдет 22 октября в закрытых помещениях

Власти назвали новую дату «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Фестиваль разрешили провести 22 октября, но только – в закрытых помещениях. Не исключено, что с гостей будут спрашивать прививочные сертификаты.

«Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от COVID-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать», – написал в инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В пресс-службе фестиваля «Новому Дню» подтвердили, что Ural Music Night действительно состоится 22 октября. Подготовка уже началась.

«В понедельник мы проведем пресс-конференцию, на которой расскажем все подробности», – обещали в пресс-службе.

Напомним, ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина говорила, что мероприятие пройдет в урезанном формате. Концерты разрешат только на закрытых площадках.

«Ночь музыки» должна была пройти 25 июня. В центре Екатеринбурга даже поставили несколько сцен, в город приехали молодые музыканты со всей России. Но в последний момент из-за роста заболеваемости коронавирусом областные власти запретили проводить фестиваль. Оргкомитет «Ночи музыки» тогда начал сбор средств, чтобы помочь молодым группам компенсировать затраты на авиабилеты и провоз аппаратуры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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