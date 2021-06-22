Куйвашев: Ural Music Night перенесли на неопределенное время, «то же и с другими массовыми мероприятиями»

Фестиваль Ural Music Night все-таки не состоится 25 июня ни в каком формате. Мероприятие перенесли – пока на неопределенное время. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба региона рассказал губернатор Евгений Куйвашев, который, кстати, впервые вышел сам.

«Безусловно, фестиваль не отменили, а перенесли. Но сегодня мы не можем подвергать опасности жизни наших граждан, гостей. Фестиваль перенесен. Пока на неопределенный срок. Мы будем понимать, когда он будет проходить, когда стабилизируется ситуация, когда большинство граждан будут привиты, когда будет коллективный иммунитет», – рассказал Евгений Куйвашев.

Представители СМИ задали вопрос о судьбе других массовых мероприятий в регионе, подразумевая, в том числе, и проведение «Иннопрома». Но губернатор Свердловской области на него ответил частично.

«То же самое и с другими массовыми мероприятиями. Я говорю о Сабантуе, который каждый год проходит. Мы его обязательно проведем, когда придет время», – сказал Куйвашев.

Про «Иннопром» на брифинге речь зашла лишь косвенно. Евгений Куйвашев, говоря о существующих сегодня регламентах по предотвращению распространения коронавируса, заявил, что для участия в массовых мероприятиях нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, либо сертификат о вакцинации от коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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