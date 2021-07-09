Фестиваль «Знаменка» планируют провести, несмотря на запреты

Организаторы музыкального фестиваля «Знаменка» не хотят отменять его из-за пандемии и пытаются найти пути обхода.

Ранее «Новый День» сообщал, что этим летом в Екатеринбурге были отменены такие массовые мероприятия, как Ural Music Night и выпускной УрФУ. Но несмотря на это, проведение фестиваля «Знаменка. Берег нашей молодости», одного из старейших российских музыкальных фестивалей, по-прежнему планируется в традиционном формате.

На «Знаменке», как правило, собираются представители студенческих отрядов разных поколений, поют отрядные песни и несколько дней ночуют в палатках, вспоминая бурную молодость. Всем гостям и артистам озвучены сроки фестиваля – с 30 июля по 1 августа, при этом организаторы активно готовятся проводить фестиваль и даже не говорят о его возможной отмене. «Нашему фестивалю 44 года, не хочется его приостанавливать ни на год, – сообщила корреспонденту «Нового Дня» председатель правления областного штаба «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова. – Поэтому сейчас мы обдумываем варианты проведения «Знаменки» и всевозможные форматы».

В прошлом году традиционное проведение фестиваля также запретили, поэтому организаторы заменили трехдневное пребывание на «знаменской» поляне в Верхней Пышме однодневным концертом в «Свобода Холл». «Все организаторы крайне негативно относятся к тому, чтобы менять родную поляну на что-то другое, – сообщает Лейла Расулова. – Поляна – часть души фестиваля. Поэтому пока думаем, как быть. Но фестивалю быть!»

В социальных сетях отрядники активно готовятся к традиционной «Знаменке», а организаторы готовят мерч.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 09.07.21

Экс-гендиректора «Титановой долины» приговорили к 10 годам заключения. / Мэра Богдановича будут судить за злоупотребление полномочиями. / Бывшего схиигумена Сергия будут судить в Москве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»