Студентов УрФУ второй год подряд оставили без выпускного: вручение дипломов и концерт Feduk отменены

Региональный оперштаб не согласовал Уральскому федеральному университету массовые мероприятия для выпускников. Вручение дипломов пройдет в институтах, поздравление – в онлайн-формате, а концерт в «Телеклубе» отменен полностью.

Как ранее писал «Новый День», в УрФУ до последнего надеялись, что выпускной пройдет 26 июня в очном формате: и торжественное вручение дипломов, и вечеринка в «Телеклубе» уже были согласованы мэрией Екатеринбурга. Но региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса отменил все массовые мероприятия.

«В связи с ухудшением эпидобстановки мы вынуждены отменить очное проведение второго и третьего этапов выпускного УрФУ. На основании письма администрации города и рекомендации Роспотребнадзора праздник не согласован. Первые этапы пройдут в институтах с соблюдением всех мер безопасности: там вы получите подарочные наборы (мантии, шарфики и конфедератки) и заветные дипломы. Второй этап (на котором нарядных выпускников должны были чествовать на площади перед УрФУ, – прим. ред.) состоится онлайн в формате трансляции в нашей группе. Третий этап (концерт Федука и нескольких диджеев, – прим. ред.) отменяется полностью», – говорится в сообщении оргкомитета выпускного УрФУ.

Добавим, в этом году на вечеринку приглашали и выпускников прошлого года, поскольку они остались без праздника из-за коронавируса. Но и на этот раз они не смогут отметить окончание вуза.

Напомним, ранее в Екатеринбурге отменили общегородской школьный выпускной, фестиваль Ural Music Night, Сабантуй.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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