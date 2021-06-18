Мэрия Екатеринбурга разрешила УрФУ проводить выпускной, но впереди еще два этапа согласования

Мэрия Екатеринбурга согласовала проведение выпускного в Уральском федеральном университете: и торжественную церемонию на площади Кирова, и концерт в «Телеклубе». Но, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе вуза, это еще не окончательное решение: свой вердикт должны вынести МВД и оперштаб Свердловской области.

«На сегодняшний день мы получили официальное письмо из администрации города, которым мэрия разрешает проведение выпускного в рамках их полномочий. Но нам предстоит еще согласование с органами внутренних дел, а также с оперштабом Свердловской области и Роспотребнадзором, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ. – Но мы очень надеемся, что выпускной состоится офлайн, и готовимся именно к такому формату. У нас будет разгорожена территория для выпускников этого года и прошлого года, потому что они не отмечали свой выпуск из-за пандемии. Закупаем маски, санитайзеры и прочие средства защиты».

Напомним, выпускной УрФУ в прошлом году прошел онлайн из-за действовавших в регионе ограничений. В этом году вуз рассчитывает на «живую» церемонию. Перед главным корпусом днем пройдет вручение дипломов – выпускники будут в традиционных мантиях и шапочках. А вечером в «Телеклубе» должна состояться вечеринка с участием рэпера Feduk.

А вот выпускникам школ повезло меньше: общегородской выпускной с участием Мота и Родригеза отменили: предполагалось, что он пройдет 26 июня в «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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