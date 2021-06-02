На вечеринке в честь выпускного УрФУ выступит модный рэпер Feduk

В Уральском федеральном университете определились с хедлайнером, который выступит перед студентами на выпускном 26 июня. Это будет рэпер Feduk. Сколько вуз заплатит за выступление, пока неизвестно.

О выступлении Федука на выпускном сообщает пресс-служба вуза. Ранее «Новый День» уже писал, что праздник в этом году пройдет в очном формате, в три этапа. Сначала каждый институт проведет встречи с преподавателями и администрацией, раздаст подарки. Даты подразделения УрФУ определят самостоятельно. А 26 июня на площади Кирова перед главным корпусом университета пройдет торжественное вручение дипломов. Выпускники будут одеты в мантии и шапочки. За них, кстати, вуз заплатит почти 7 миллионов рублей. В тот же день вечером пройдет «вечеринка на одной из главных концертных площадок города». Хедлайнером станет Feduk.

«Новый День» пока не нашел закупки по организации концерта, стоимость выступления неизвестна. В прошлом году за ведение онлайн-выпускного Ивану Урганту заплатили 1,6 миллиона рублей. Судя по разным данным в сети, Федук берет за свое выступление примерно столько же.

Добавим, что в этом году единый выпускной планируют сделать и для 11-классников школ Екатеринбурга. Он пройдет 25 июня, в «Ночь музыки». В «Экспо» перед выпускниками выступит рэпер Мод и другие исполнители. Ведущим будет Тимур Родригез.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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