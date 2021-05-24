УрФУ разрешили устроить очный выпускной: будет концерт с хедлайнером

Выпускной в Уральском федеральном университете в этом году пройдет в традиционном очном формате. 26 июня на главной площади перед университетом студенты в мантиях и шапочках получат дипломы, а после на одной из концертных площадок города состоится масштабная вечеринка. Организаторы обещают известного хедлайнера, но его имя пока держится в секрете. В прошлом году на Ивана Урганта в онлайне вуз потратил полтора миллиона рублей.

Выпускной УрФУ в этом году будет проходить в три этапа, – сообщают организаторы. Сначала каждый институт проведет встречи с преподавателями и администрацией, раздаст подарки. Даты подразделения УрФУ определят самостоятельно. А 26 июня на площади Кирова перед главным корпусом университета пройдет торжественное вручение дипломов. Выпускники будут одеты в мантии и шапочки, перед вручением дипломов организуют концерт и розыгрыши. В тот же день вечером пройдет «вечеринка на одной из главных концертных площадок города с секретным хедлайнером. Подробности расскажем, конечно же, позже», – говорят в университете.

В 2020 году выпускной в УрФУ проходил в онлайн-формате. Мантии и шапочки выпускникам привозили на дом, в них они должны были присоединиться к общему онлайн-эфиру. Мероприятие в течение двух часов вел Иван Ургант, за что вуз заплатил ему почти 1,6 миллиона рублей (информация с «Госзакупок»). На живой концерт группы «Градусы» в 2017-м УрФУ потратил примерно такую же сумму.

Ранее студентам УрФУ не разрешили провести шествие в честь Дня радио, объясняя запрет действующими коронавирусными ограничениями. Шествие прошло онлайн.

Добавим, что в этом году единый выпускной планируют сделать и для 11-классников школ Екатеринбурга. Он пройдет 25 июня, в «Ночь музыки». В «Экспо» перед выпускниками выступит рэпер Мод и другие исполнители. Ведущим будет Тимур Родригез.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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