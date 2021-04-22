Традиционное шествие в честь Дня радио может не состояться второй год подряд

Традиционного шествия радиофака в честь Дня радио 7 мая, скорее всего, снова не будет, как и в прошлом году. Власти до сих пор не выдали УрФУ разрешение на проведение массового мероприятия. «Какая-то программа, конечно, будет, но шествие с вероятностью на 90% не состоится», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

Напомним, в прошлом году 7 Мая в Екатеринбурге тоже прошло без традиционного шествия студентов и выпускников радиофака по проспекту Ленина. Тогда, в разгар пандемии, массовые мероприятия были под запретом. Но и в этом году оргкомитет Дня радио УрФУ до сих пор не получил никаких согласований.

«Документы находятся на рассмотрении, когда будет принято решение, мы не знаем. Но скорее всего, шествия не будет», – прокомментировали в пресс-службе УрФУ.

Если студентам не разрешат выйти на улицы, возможно, пройдет какое-то мероприятие онлайн – в прошлом году «колонна» прошла онлайн по «Яндекс.Картам». От остальных мероприятий в честь Дня радио вуз не отказывается.

«Памятник Попову, конечно, будем мыть, как и всегда 7 мая. Будет и другая программа, озвучим ее ближе к дате. Не решен вопрос только с шествием», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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