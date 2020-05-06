В День радио традиционное шествие с кричалками пройдет в интернете

В День радио, который студенты и выпускники радиофака УПИ (теперь – Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ), традиционно отмечают 7 мая, сохранится большинство мероприятий, но праздник переместится с улиц Екатеринбурга в социальные сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского Федерального университета, в 10 часов утра начнется трансляция видеозаписей с празднования Дня радио разных лет, где студенты и выпускники РТФ моют памятник Александру Попову. Участники событий могут поискать на этих записях себя. Попутно в интернете пройдут викторины, вопросы которых будут связаны с радио.

В 16:00 пять аспирантов и выпускников в форме слэма расскажут в соцсетях о своих изобретениях, а пользователи выберут лучшего. В 18:00 пройдет онлайн-концерт, посвященный празднику.

А знаменитое шествие по проспекту Ленина от здания радиофака университета до памятника Попову в этом году в 20:00 начнется в «Яндекс.Картах», приглашаются все желающие. Пользователи должны отметить себя на маршруте и написать традиционные для этого праздника кричалки. А в 22:00 на небоскребе «Высоцкий» покажут праздничное световое шоу. Радистов просят не выходить в это время на улицу – изображения будут оперативно появляться в интернете.

Напомним, в прошлом году колонна студентов и выпускников Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ выдвинулась от площади Кирова и прошагала по аллее проспекта Ленина к памятнику Попову в центре города. Колонну охраняли сотрудники полиции и ОМОНа. Чтобы радисты могли без происшествий пересечь перекрестки, для них временно приостанавливалось движение автомобилей. Участники шествия во время движения традиционно кричали «Попов, мы идем!», и «РТФ! УрФУ! Попов!».

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