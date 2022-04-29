Шествие в честь Дня радио после двухлетнего перерыва пройдет в традиционном формате

Студенты и выпускники радиофака УрФУ впервые за три года пройдут шествием по проспекту Ленина к памятнику Попова. В 2020 и 2021 годах мероприятие проходило онлайн из-за коронавируса.

«Традиционное шествие радиофака состоится 7 мая», – сообщил оргкомитет Дня радио в УрФУ.

В пресс-службе вуза «Новому Дню» подтвердили, что акция пройдет как в допандемийные времена: студенты и выпускники прошествуют от корпуса УрФУ на Мира по проспекту Ленина до памятника Попову. Будут плакаты, кричалки. А возле памятника создателю радио пройдет небольшой концерт, после чего молодежь отправится на афтепати.

Накануне Дня радио, 6 мая, в 18 часов студенты устроят традиционную помывку памятника Попову – это, кстати, делали и в пандемию.

Напомним, в 2020 году шествие впервые за долгие годы было отменено из-за риска распространения коронавируса. Тогда студенты придумали онлайн-формат: устроили «шествие» на электронных картах. В 2021 году оргкомитет рассчитывал, что областные власти разрешат пройти до памятника Попову, но опять же из-за Covid-19 итоговые инстанции шествие не согласовали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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