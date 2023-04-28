УрФУ отменил шествие на День Радио

Уральский федеральный университет в этом году не будет устаивать традиционное шествие радиофака. В ВУЗе объясняют это несогласованием властей.

«Шествие радиофака в этом году не состоится – университет не получил разрешения властей. Институт готовит онлайн-программу для выпускников и студентов», – сообщили в пресс-службе вуза.

Причины отказа не уточняются. До этого радисты не выходили на улицы 7 мая в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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