УрФУ отменил массовые мероприятия в День Победы

Уральский федеральный университет отменил митинг с участием ветеранов и парадное шествие курсантов, которые планировалось провести 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ранее УрФУ анонсировал, что 9 Мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади перед университетом пройдет митинг с участием ветеранов и парадное шествие курсантов вуза. Также должна была состояться выставка рертротехники и возложение венков к памятникам погибшим сотрудникам и студентам.

Сегодня пресс-служба со ссылкой на ректорат сообщает, что все массовые мероприятия 9 Мая отменены.

Добавим, что областные власти также не согласовали проведение шествия студентов и выпускников радиофакультета УрФУ, которое раньше проводилось каждый год 7 мая, в День радио. Годом ранее из-за коронавируса шествие прошло в онлайн-формате. Будет ли предложена подобная альтернатива в этом году, пока неизвестно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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