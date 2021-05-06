Накануне Дня радио студенты помыли памятник Попову (ФОТО)

Сегодня утром студенты института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ помыли памятник Александру Попову в центре Екатеринбурга. Это традиционное мероприятие, с которого начинается подготовка к Дню радио – 7 Мая. Но сам праздник в этом году пройдет не на улицах, а в интернете, сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году мы организуем праздник в онлайн-формате, но сохраняем все многолетние традиции. В социальных сетях будут запущены интерактивные игры и турниры, состоится онлайн-концерт», – рассказала студентка ИРИТ-РТФ Гузель Сапарова.

Традиционное шествие студентов также состоится в онлайн-формате. Кричалки и лозунги участники оставят в навигационных сервисах на пути от здания радиофака к памятнику Попову. День радио завершится салютом с крыши бизнес-центра «Высоцкий».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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