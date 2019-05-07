«Попов, мы идем!» – в Екатеринбурге отметили День Радио (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялось традиционное шествие в честь Дня Радио. Колонна студентов и выпускники института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ выдвинулась от площади Кирова и прошагала по аллее проспекта Ленина к памятнику Попову в центре города.

Шествие в честь Дня радио

Как передает корреспондент РИА «Новый День», колонну охраняли сотрудники полиции и ОМОНа. Чтобы радисты могли без происшествий пересечь перекрестки, для них временно приостанавливалось движение автомобилей.

Участники шествия во время движения произносили кричалки «Попов, мы идем!», и «РТФ! УрФУ! Попов!». Финишировала колонна в сквере имени Попова. К памятнику изобретателю радио по традиции сделали подношение в виде сломанного компьютера. После участники шествия поучаствовали в митинге.

Как отмечают День радио в Екатеринбурге – смотрите на видео, оно появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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