На общегородской выпускной в Екатеринбурге пригласили Тимура Родригеза и Мота

Единый городской выпускной для 11-х классов в Екатеринбурге впервые пройдет 25 июня – в «Ночь музыки». Мэрия города уже пригласила рэпера Мота, а ведущим будет Тимур Родригез. Имена других звезд пока держат в тайне.

«Да, мы планируем в этом году общегородской выпускной. Сейчас обсуждаем дату – 25 июня, в «Ночь музыки». В день, когда будет работать много площадок, будет работать площадка «Экспо» для 11-х классов. Это будет первый такой опыт у нас. Но и Питер подобные мероприятия проводит, и Москва. Надеемся, что поддержат нас 11-классники и родители, и оно состоится на достойном уровне и заинтересует теми звездами, которые примут участие», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

Представитель мэрии также уточнила, что уже согласован приезд рэпера Мота и Тимура Родригеза. Остальных звезд пока не называют.

О проведении единого выпускного в «Екатеринбург-Экспо» ранее писал «Новый День». По информации, прозвучавшей ранее, вход на него будет платным – около 500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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