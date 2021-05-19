Пускать или не пускать родителей на последний звонок – решат директора школ

В Свердловской области последние звонки пройдут 21 и 22 мая. У девятиклассников будут классные часы и линейки в классах. Одиннадцатиклассникам разрешили провести общие линейки, но рекомендовали делать это не в стенах школы, а на улице. Родителей приглашать можно, но окончательное решение об этом должны принимать директора школ.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская, последние звонки пройдут 21 и 22 мая – в зависимости от графика самих школ. В регионе по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, поэтому массовых торжеств попытаются избежать.

«В очном режиме рекомендовали проведение последних звонков. Если в школе одна параллель 11-х классов, то возможно провести линейки с соблюдением требований в помещении. Но погода у нас сегодня позволяет сделать это на улице. Тогда можно организовать линейку для всей параллели. Например, на школьном стадионе или пришкольной территории», – отметила Наталья Сокольская.

Родителям министерство образования не запрещает приходить на мероприятия в школы. Но окончательное решение должны принимать директора, исходя из того, где будет линейка, сколько на ней соберется человек и так далее.

«Родителям можно будет прийти, если будет термометрия на входе, если они обязательно будут в масках и перчатках. Если помещения будут обработаны специальными аппаратами (рециркуляторами, – прим. ред.) до и после посещения. Но я бы хотела подчеркнуть, что решение о формате остается за руководителем организации – о приглашении родителей и об их числе. Потому что у каждой школы помещения разной площади. Даже в кинотеатрах, концертных залах разная наполняемость в зависимости от площади. Поэтому директор определяет, какое количество можно будет пригласить».

Всего в этом году девятые классы в Свердловской области заканчивают 40 тысяч человек, 11-е классы – 20 тысяч.

В Екатеринбурге последние звонки во всех школах пройдут 21 мая. Девятиклассников на классные часы ждут в 14 часов, одиннадцатиклассников на линейки – в 15 часов. В городе, по данным заместителя начальника департамента образования Елены Кречетовой, 7281 человек заканчивает 11 классы, 13 708 – девятые классы.

Добавим, что 25 мая у выпускников пройдет государственный выпускной экзамен по русскому языку, 28 мая – по математике. Их будут сдавать те, кто не планирует поступать в вузы. ЕГЭ начнутся с 31 мая: пройдут экзамены по географии, литературе, химии. 3 июня выпускники напишут ЕГЭ по русскому языку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

Борису Крылову остался один шаг до кресла свердловского прокурора (ФОТО). / На общегородской выпускной в Екатеринбурге пригласили Тимура Родригеза и Мота. / Мать отбила дочь у насильника, напавшего на ребенка в лифте (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»