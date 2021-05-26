Выпускники свердловских школ будут сдавать на ЕГЭ испанский и китайский языки

В этом году один выпускник 11 класса в Свердловской области выбрал для сдачи ЕГЭ испанский язык, еще четверо – китайский. Программу школьники изучали самостоятельно. Самым популярным предметом по выбору остается профильная математика, следом идут обществознание, физика и биология.

Основной этап сдачи единого госэкзамена по всей России начнется 31 мая – в этот день школьники напишут географию, литературу и химию. Самый массовый экзамен – по русскому языку – будут проводить 3 и 4 июня, чтобы избежать скопления детей. В Свердловской области в этом году сдавать ЕГЭ планируют более 19 тысяч из 20104 выпускников 11 классов. Остальные 2000 человек (около 10%) не планируют поступать в вузы, поэтому они сдают государственный выпускной экзамен по русскому и математике – этого достаточно для получения аттестата в 2021 году. В Екатеринбурге больше 11-классников нацелены на поступление в вуз, чем в среднем по области: из 7262 выпускников только 211 будут сдавать госэкзамены для аттестата, остальные 97% идут на ЕГЭ.

Отметим, что в этом году, как и в прошлом, сохраняются особые требования. При входе в пункт приема ЕГЭ у каждого будут измерять температуру. Если она повышена, ребенка до экзамена не допустят – ему предложат сдать в резервные дни. Предполагается рассадка на расстоянии 1,5 метра. В школах есть санитайзеры, рециркуляторы и прочие средства. Кстати, первый государственный экзамен по русскому языку (не ЕГЭ) прошел накануне. Недопущенных по причине высокой температуры не было, сообщила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

Предметы, которые 11-классники выбирают для сдачи ЕГЭ, в последние годы почти не меняются. 54% сдают математику профильного уровня, 46% – обществознание. По 18% выбрали физику и биологию. Но есть и нетипичный выбор.

«В этом году 1 человек сдает испанский язык, 4 человека – китайский (2 выпускника прошлых лет, 2 – этого года). Это те предметы, которые школьники изучали сами, не в рамках школьной программы, но они решили сдавать их на ЕГЭ», – отметила Татьяна Умнова.

Предметы для сдачи ЕГЭ выпускники выбирают исходя из списков обязательных экзаменов, требующихся в вузах. По области в высшие учебные заведения поступает до 80% 11-классников, по Екатеринбургу – около 90%.

«По Екатеринбургу почти все выпускники, которые заявились на ЕГЭ – процентов 90, – поступают в вузы. Кому не хватит баллов, мигрируют в учреждения среднего специального образования», – рассказал начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на пресс-конференции в ТАСС.

«По Свердловской области около 80% выпускников поступают в вузы. Но точной статистики нет, потому что выпускники могут поступать в вузы соседних регионов, а в наши вузы приезжают абитуриенты из других областей», – добавила Татьяна Умнова.

Первые результаты ЕГЭ появятся 11 июня. На специальном сайте у каждого выпускника будет свой личный кабинет, в котором он сможет увидеть баллы и отсканированные образцы экзаменационных работ. Как и в прошлые годы, результаты можно будет оспорить.

Резервные дни запланированы на 28 июня – 2 июля. В эти даты экзамены смогут сдать те, кого не допустили в основной период (например, у ребенка была температура), а также те, кто не смог по уважительной причине дописать ЕГЭ в первый раз. Дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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