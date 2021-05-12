10% выпускников свердловских школ не будут даже пытаться поступать в вузы

Каждый десятый выпускник 11-х классов в Свердловской области не планирует даже пытаться поступить в институт или университет. 10% из 20 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ по русскому и математике лишь для того, чтобы получить аттестат об окончании школы.

Всего в этом году из 11-х классов выпускается свыше 20 тысяч человек. Все они будут сдавать ЕГЭ, как и 2000 выпускников прошлых лет. Но в этом году выпускники имеют право выбрать для сдачи только русский язык и математику – и все равно получить аттестат об окончании школы. Сдавать другие предметы по выбору нужно только тем, кто хочет в дальнейшем поступить в вуз. По данным Министерства образования Свердловской области, около 10% выпускников 11-х классов воспользовались таким правом – они будут сдавать экзамены только ради аттестата.

По словам министра Юрия Биктуганова, список популярных предметов на выбор не меняется с годами – дети выбирают биологию, обществознание, физику. Это предметы, которые часто требуются для поступления в университеты. Выросло количество тех, кто в будущем будет поступать на технические направления: 18% школьников сдадут физику и информатику (ранее их было 11%).

В вузах Свердловской области в этом году будет 15,5 тысячи бюджетных мест и примерно столько же мест – по контракту. Но конкурс на популярные направления будет большой, поскольку документы подают абитуриенты из разных регионов России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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