ЕГЭ на выбор и больше направлений: вузы Екатеринбурга рассказали об изменениях 2021 года

В этом году почти во всех вузах Екатеринбурга будет больше бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, у поступающих будет возможность выбора третьего предмета по ЕГЭ, а документы можно будет подать не на 3 направления в одном вузе, а вплоть до десяти. Зачисление пройдет в один этап – имена всех прошедших на бюджет станут известны 17 августа.

Способ подачи документов и сроки

О новых правилах приемной кампании рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС представители крупнейших вузов Екатеринбурга. В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя разными способами: придя в вуз лично (если будут позволять коронавирусные ограничения), дистанционно – через личный кабинет на сайте вуза, либо через сервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах, а также – отправив документы при помощи почтовых операторов. Все три способа будут доступны в университетах Екатеринбурга, но в каждом будут свои нюансы. Например, в Уральском федеральном университете регистрация в личном кабинете абитуриента – обязательная, какой бы способ подачи документов вы ни выбрали.

Прием документов в этом году начнется не позднее 20 июня, но в большинстве вузов – раньше. Завершится он для выпускников этого года, которые будут поступать по результатам ЕГЭ, – 29 июля. До 4 августа абитуриент должен будет подать заявление о согласии на зачисление. В этом году именно по этому документу, а не по оригиналу аттестата будут принимать решение о зачислении. И 17 августа университеты издадут приказы о зачислении для тех, кто прошел по баллам ЕГЭ. Никакой второй и третьей волны, как в прошлые годы, не будет.

«Единый этап зачисления касается абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса – по результатам ЕГЭ. Те, кто поступает без вступительных экзаменов и по целевой квоте, будут зачисляться отдельно, их зачисление состоится 5 августа, – уточнил начальник управления сопровождения обучающихся Уральского государственного педагогического университета Илья Баёв. – Особенностью зачисления в этом году станет еще и тот факт, что на этапе зачисления вузы смогут расширять список индивидуальных достижений (победы в олимпиадах, участие в волонтерских движения и так далее – прим.ред), за которые будут добавляться баллы. Особенно это будет важно по тем конкурсным группам, где очень высокий конкурс и каждый балл влияет на результаты поступления на бюджет. Наши поступающие должны быть готовы: если на бюджет будет несколько претендентов, вуз может ввести дополнительные показатели. Это абсолютно законно».

Новые правила

В этом году для абитуриентов расширили возможности при поступлении в вузы. Подать документы по-прежнему можно только в 5 университетов, но вот внутри вуза теперь можно выбрать до 10 направлений подготовки (в прошлые годы было 3 направления). Каждый вуз сам устанавливает это количество.

«В УрФУ количество направлений, на которые можно подать документы, увеличено с 3 до 7. Связано это с тем, что университет проводит многопрофильный конкурс. Документы принимаются не только на три направления подготовки, но и на совокупность направлений в рамках укрупненной группы направлений. Например, есть укрупненные группы – математика, компьютерные и информационные науки, химия, машиностроение и так далее», – рассказала аместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко.

Кроме того, в прошлые годы на каждое направление подготовки требовались результаты ЕГЭ по конкретным предметам. Например, русский язык, обществознание, информатика. А в этом году будут как обязательные ЕГЭ, так и экзамены на выбор.

«У нас традиционно сдается русский язык, еще какой-то обязательный предмет по направлению. А вот третий экзамент абитуриент сможет выбрать сам из списка, который предлагает вуз. Это расширяет возможности использования того списка ЕГЭ, с которым приходит в вуз абитуриент», – .прокомментировала новшество Елена Авраменко.

Количество бюджетных мест и стоимость обучения

Как ранее уже писал «Новый День», в этом году почти все вузы Екатеринбурга набирают на бюджетные места больше абитуриентов, чем в прошлом году. Самый значительный прирост – в УрФУ: здесь выделено 7494 бюджетных места – это +1000 к прошлогодним. Еще 4000-4500 человек вуз наберет на контрактной основе. Стоимость обучения в университете обещали не поднимать. Таким образом, она останется на уровне 2019 года, потому что на 2020-2021 год цена тоже не увеличивалась.

В УрГПУ прирост бюджетных мест составил более 100 мест – всего наберут 1413 студентов на бесплатное обучение. В Юридическом университете будет 617 бюджетных мест и 2900 – по контракту (стоимость обучения тоже обещали не поднимать). В УрГЭУ – 383 бюджетных мест и более 5000 – по контракту. Все контрольные цифры приема и даты основных мероприятий в рамках приемной кампании вузы должны опубликовать на своих сайтах в ближайшие дни.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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