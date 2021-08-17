Родители пьют валерьянку: вузы закончили основной прием, но объявили допзачисление на вакантные места

Сегодня все вузы обязаны опубликовать приказы о зачислении на бюджет. Места получат те абитуриенты, которые прошли по баллам и подали согласие о зачислении в конкретный университет. Но во многих учебных заведениях остались вакантные места: дополнительный набор на них начинается с завтрашнего дня. Претендовать на них смогут те, кто изначально подавал документы.

Как рассказывают родители бывших 11-классников, в этом году приемная кампания проходит очень нервно из-за «двойных зачислений», которые были и год назад. По новым правилам зачисление детей проходит в одну волну. Абитуриентов, которые имели приоритетное право поступления, зачислили первыми. А сегодня, 17 августа, в один день зачисляют всех, кто проходит по баллам ЕГЭ. Но дети имели право подать документы сразу в несколько вузов, и несли туда свои согласия на зачисление. В итоге рейтинговые списки двигались до последней секунды.

«Мы были в списке одного крупного московского вуза, думали, пройдем по баллам. Но в последний момент кто-то перед нами все-таки выбрал этот университет и принес согласие на зачисление. Мы не попали», – рассказывают родители.

«Девочка из класса, 252 балла, гуманитарий. Подала документы в УрФУ, СИНХ, РАНХиГС. Поняла, что в УрФУ не проходит. Думала, куда бы согласие подать, дала в СИНХ, и мимо. Сейчас смотрит, а дала бы в РАНХиГС, была бы последняя, но на бюджете. Но всё, поезд ушёл. Почему так несправедливо», – делятся историями родители выпускников на форумах.

У других истории обратные: человек был на пару строк ниже проходного списка, но в последний момент поднялся – кто-то из выше стоящих не принес согласие на зачисление. «До сих пор многие не понимают, попали они на желаемые места или нет. Сегодня все должно решиться», – говорят родители.

В самом крупном уральском вузе – УрФУ – сегодня уже подписали приказы о зачислении по основному этапу. Всего зачислено 4611 человек, из них в Екатеринбурге будут учиться 4396, а в филиалах – 215. В приемной комиссии говорят, что «двойных зачислений», с которыми столкнулись годом ранее, было меньше.

«Была несколько другая процедура. И вузы установили четкие ограничения по количеству попыток подачи согласий (у нас было три). Поэтому абитуриенты делали это осознанно. Кроме того, в федеральной системе приема доработки позволили в режиме онлайн видеть двойные зачисления: мы видели и ребят, и вузы, в которые они еще подали согласия. То есть информация была более открытой», – рассказали в приемной комиссии УрФУ.

Однако из-за «двойных» согласий на зачисление чуть более 60 бюджетных мест остались вакантными. С завтрашнего дня на них в УрФУ открывается дополнительное зачисление, – сообщили «Новому Дню» в вузе.

«Дополнительное зачисление открывается на вакантные бюджетные места по программам бакалавриата/специалитета, очной формы обучения. В Екатеринбурге с 18 по 23 августа будет прием заявлений о согласии на зачисление, 24 августа будут изданы приказы. В филиалах прием заявлений – до 27 августа, 30 августа – издание приказов», – рассказали в Уральском федеральном университете.

В дополнительном зачислении могут участвовать абитуриенты, которые еще до 29 июля подали документы по конкретным образовательным программам УрФУ. И – важно – которые не имеют действующих согласий на зачисление в других вузах.

Объявления о дополнительном зачислении сегодня сделают и другие уральские вузы. Например, известно, что места есть в УрГУПСе, Лесотехническом университете, одном из крупнейших университетов Челябинска. Но в некоторых учебных заведениях все бюджетные места были заняты сразу. В частности, в Уральском государственном горном университете рассказали, что сейчас ведут набор только на договорной основе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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