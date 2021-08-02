Лириков больше, чем физиков: вузы Екатеринбурга завершают прием документов

На днях в уральских вузах завершился прием документов на бюджетные отделения.

Пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин сообщил «Новому Дню», что в настоящий момент вуз принял документы от 25 742 абитуриентов, и это больше, чем в 2020 и 2019 годах. 2020 год принес университету 15 246 заявлений, на 10 тысяч меньше, чем 2021-й, а 2019-й – 20 579.

В этом году каждый абитуриент может выбрать в УрФУ до семи направлений. Абсолютным рекордсменом по количеству поданных документов оказался Уральский гуманитарный институт, туда подали 29 072 заявления. На втором месте – Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ – 16 703 заявления. Третье место занимает Институт экономики и управления – 13 467 заявлений. На четвертом по популярности месте – Институт естественных наук и математики, туда подали 10 879 заявлений. Пятое место у Института новых материалов и технологий – 9856 заявлений.

УрФУ сообщает, что абитуриенты, желающие поступить на бюджет заочного отделения, могут подать документы до 17 августа. А у поступающих на контракт есть время до осени: 24 сентября заканчивается прием на очную форму, 25 октября – на заочную и очно-заочную, а 24 декабря – на все формы обучения для иностранных граждан.

В Уральском государственном педагогическом университете рассказали, что на конец прошлой недели было принято более 5100 заявлений, что на 1500 больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными остаются непосредственно педагогические направления, а также подготовка педагогов младших классов, допобразования. Много заявлений подано на социальную педагогику и право, русский и литературу, математику и информатику. Заочники выбирают логопедию, психолого-педагогическое образование, социальную педагогику.

В Уральском агрономическом университете «Новому Дню» рассказали, что в этом году поступило на 10% больше заявлений, чем в прошлом, – всего более 6000. Документы подавали абитуриенты из Свердловской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Иркутской, Кемеровской и других областей. В числе абитуриентов – более 100 иностранцев из стран СНГ, а также Перу, Гаити, Замбии, Китая, Сирии, Египта, Туниса, Афганистана.

«В этом году, как и в прошлом, мы отметили высокий интерес у молодежи к профессиям аграрной отрасли. Все большую популярность набирают инженерные специальности, а также направления подготовки по профессиям кадастрового инженера, ландшафтного архитектора, технолога пищевых производств», – рассказала начальник отдела организации приема студентов УрГАУ Надежда Андреюшечкина.

Добавим, что во всех вузах сегодня будут опубликованы конкурсные списки поступающих на бюджетные места очной формы, а 4 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление у поступающих без вступительных испытаний. 6 августа на бюджетные места зачислят тех, кто входит в приоритетную группу (льготники), а 17 августа пройдет основной этап зачисления – для тех, кто проходит по баллам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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