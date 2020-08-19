Из-за дистанционного формата приемной кампании вузы столкнулись с проблемой «двойного зачисления»

Университеты накануне закончили прием документов от абитуриентов. В этом году приемная кампания проходила на 100% в удаленном формате и вузы впервые столкнулись с проблемой, так называемого, двойного зачисления, когда абитуриенты подали документы в несколько заведений, их автоматически зачислили, а сейчас начнется процедура аннулирования. Поэтому в приемных кампаниях сейчас – горячая пора.

Как уже писал «Новый День», в этом году последним днем приема документов было 18 августа. С 21-го числа начнется прием заявлений о согласии на зачисление, которые ранее подавались только офлайн в приемных комиссиях, но сейчас тоже выведены в онлайн. Вузы в этом году отмечают, что документов было подано намного больше, чем в прошлые годы: абитуриенты для подстраховки подавали заявления в несколько учебных заведений одновременно. И сейчас предстоит аннулировать «лишние».

«Приемная кампания продолжается. Она проходит весьма напряженно и для приемной комиссии, и для абитуриентов, – рассказала директор центра нового приема Уральского федерального университета Юлия Попова. – Одна из ключевых проблем – это проблема двойного зачисления, так как оригиналы документов пока не предоставляются и зачисление идет на основании заявлений о согласии. Некоторые абитуриенты, не разобравшись или перестраховавшись, подают документы в несколько вузов одновременно, потом происходит двойное зачисление и последующее возможное анулирование зачислений во всех вузах. На этой неделе только начинается зачисление».

Всего в УрФУ подано около 25 тысяч заявлений. А бюджетных мест будет 6496. На контрактной основе выделено еще около 5000 мест.

В Уральском государственном горном университете тоже говорят, что и у них, и в других вузах в этом году число поданных документов намного выше, чем в прошлые годы: причина – возможности онлайна.

«Сколько реально останется первокурсников, предположить сложно. Поэтому сейчас для приемных комиссий наступает волнительный момент», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГГУ.

Здесь также отметили, что у абитуриентов были сложности с подачей документов дистанционно. Если в прошлые годы в офлайне выпускникам школ лично помогали кураторы, что позволяло избежать ошибок при заполнении документов, то в этом году все консультации велись по телефону и онлайн. Ошибок было больше. «Но наши специалисты старались максимально помочь ребятам на всех этапах поступления», – говорят в Горном.

Ранее о сложностях дистанционной приемной кампании говорили и в Аграрном университете. Сюда поступает много ребят из отдаленных районов области, где не всегда есть стабильный интернет. У некоторых возникали проблемы с регистрацией. Но в итоге все удалось решить благополучно.

Еще один момент – творческие конкурсы и собственные вступительные испытания вузов. Они тоже проходили удаленно, причем впервые.

«Здесь во многом ответственность лежит на стороне абитуриентов. Университет берет на себя ответственность провести идентификацию личности и провести съемку, предоставив для этого соответствующий портал. В свою очередь, абитуриент должен обеспечить устойчивую видеосвязь, наличие камеры, микрофона, качественной записи, надежный интернет, последнюю версия браузера – все эти технические составляющие на стороне абитуриента. Раньше абитуриент приходил в аудиторию и вуз сам контролировал весь процесс. И в случае сбоя со стороны вуза была возможность второй попытки. Сейчас почти вся техническая сторона переместилась на абитуриента», – отметила директор центра нового приема УрФУ Юлия Попова.

Что касается самых востребованных у абитуриентов-2020 направлений, то тенденции прошлых лет сохранились. В УрФУ в лидерах – гуманитарные и экономические направления, где наибольший конкурс. Но во многом это связано с ограниченным количеством бюджетных мест на эти направления.

«Очень активно поступают на направления, связанные с информационными технологиями, несмотря на то, что здесь достаточно высокие проходные баллы. В лидерах – разработка программных продуктов, в частности, совместная программа с СКБ-Контур. Также можно выделить все, что связано с химико-биологическим профилем – медицинская биохимия, медицинская биофизика, биология, химтехнология. Этот тренд отчетливо виден в этом году», – прокомментировали в УрФУ.

В Горном самыми востребованными в 2020 году оказались направления, связанные с автоматизацией процессов и производств, электротехника и электроэнергетика. А больше всего заявлений подано на специальность «Информатика и вычислительная техника».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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