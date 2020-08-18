Вузы Екатеринбурга заканчивают прием документов: дистанционка прошла не без проблем

Вузы Екатеринбурга и области сегодня заканчивают прием документов от абитуриентов, поступающих на первые курсы по результатам ЕГЭ. Первые приказы о зачислении появятся на следующей неделе. Дистанционная приемная кампания прошла не без вопросов со стороны поступающих.

Сегодня последний день приема документов от абитуриентов. А затем, с 21 августа, начнется прием заявлений о согласии на зачисление. В прошлые годы эти заявления всегда подавались лично в приемную комиссию, но в этом году, как и остальные документы, принимаются онлайн – на сайтах университетов либо на портале госуслуг.

«Некоторые абитуриенты хотят изменить согласие на зачисление несколько раз в день, но так точно не получится, поскольку обработка с момента отправки занимает как минимум рабочий день, – рассказали в приемной комиссии УрФУ. – Обработкой заявлений о согласии в личном кабинете ежедневно занимаются 30 экспертов приемной комиссии. Документов поступает много, и хотелось бы, чтобы абитуриенты разумно подходили к изменению согласия на зачисление и отправляли анкету на повторную проверку один раз, когда сделан окончательный выбор».

До тех пор, пока не будут изданы приказы о зачислении, в вузах не могут назвать точное число первокурсников и самые популярные направления, пояснили «Новому Дню» в Уральском государственном аграрном университете. Эти данные появятся на следующей неделе: приказы будут изданы с 22 по 26 августа.

«Пока можем сказать, что дистанционный формат вызывал трудности, особенно у людей из отдаленных районов, из области к нам много едут. Не у всех есть интернет, не все понимали, как пройти регистрацию, у кого-то что-то не получалось прикрепить, у нас служба техподдержки отвечала на такие вопросы. Но тем не менее прошло все успешно», – прокомментировали в УрГАУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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