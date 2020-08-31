Из-за пандемии талантливые выпускники школ отказались от вузов Москвы и остались в Екатеринбурге

Пандемия коронавируса и проведение приемной кампании дали и положительные для уральских вузов результаты: география поступающих стала намного шире, а местные таланты остались в Екатеринбурге. По словам представителей университетов, в нестабильной эпидемиологической ситуации не все родители отпустили своих стобалльников и олимпиадников в Москву, и дети поступали в местные вузы.

О расширении географии в этом году говорили представители всех ведущих вузов Екатеринбурга во время сегодняшней пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам приемной кампании.

«Калининград, Сахалин, Камчатка, Архангельск, Краснодарский край – география была широкая. Из всех точек – севера, юга, востока и запада России – абитуриенты поступали и будут у нас учиться», – рассказала на пресс-конференции директор центра нового приема Уральского федерального университета Юлия Попова.

Такую же тенденцию отмечали в УрГЭУ, УрГПУ, УГГУ и других вузах. Кроме того, в ряде университетов заметили, что в этом году к ним поступало намного больше талантливой молодежи, чем в прошлые годы. Те, кто спокойно по баллам мог бы поступить в престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, остались на Урале.

«Для нас одним из главных выводов приемной кампании стало то, что если судить по результатам набора, пандемия сработала в плюс [для вуза]. Потому что талантливая молодежь отдала предпочтение уральскому вузу, осталась здесь. И теперь наша ответственность – сделать так, чтобы качество образования было соразмерно со столичными вузами, в которые они могли бы поехать для поступления», – рассказал директор уральского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Роман Долженко.

Об этом же говорил и проректор по учебно-методической работе и качеству образования Уральского государственного экономического университета Дмитрий Карх: «Много таких, кого, наверное, родители побоялись отправлять в Москву и Санкт-Петербург и решили оставить учиться здесь»

Почти во всех вузах констатировали, что вырос средний балл по ЕГЭ, а также увеличился проходной балл. При этом конкурс был достаточно высоким. О том, как проходила в этом году приемная кампания в условиях пандемии, «Новый День» писал ранее. Приемные комиссии столкнулись с тем, что из-за возможностей дистанционных технологий абитуриенты без разбора подавали документы во все вузы подряд, и потом приходилось избегать «двойных зачислений».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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