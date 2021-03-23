«Больше, чем в МГУ»: сколько бюджетных мест выделили вузам Екатеринбурга в 2021 году

В этом году почти всем уральским вузам увеличили количество бюджетных мест для приема абитуриентов. В самом крупном университете – УрФУ – «бесплатных» студентов примут даже больше, чем в именитом МГУ. Какие специальности в приоритете – узнал «Новый День».

Как рассказали «Новому Дню» в Уральском федеральном университете, в этом году количество бюджетных мест увеличено почти на 1000 и составит 7494 по всем уровням и формам обучения. По масштабам бюджетного приема УрФУ в этом году станет первым среди всех вузов России, обогнав даже МГУ.

«Сохраняется тренд на прирост мест по направлениям инженерно-технического и IT-профиля, дополнительные места появились также по гуманитарным программам. Такой рост – общероссийский тренд, решение о распределении контрольных цифр приема принимает Минобрнауки», – сообщили в пресс-службе УрФУ.

Конечно, во всех остальных уральских вузах число бюджетных мест в абсолютных значениях прибавилось не так заметно, но и цифры приема там обычно другие. Например, в Уральском государственном педагогическом университете по сравнению с прошлым годом число «бюджета» выросло почти на 10%.

«В общем количество бюджетных мест по сравнению с 2020 годом увеличилось на 113 и составило 1413», – сообщил «Новому Дню» начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баёв. – Как и в прошлые годы, больше всего мест добавили на востребованное направление подготовки – «педагогическое образование». А вот набор на модные «международные отношения» и «лингвистику» будет только платным.

В Уральском аграрном университете бюджетных мест стало на 58 больше, чем в прошлом году. Впервые выделены места на «экономике», «менеджменте», «техносферной безопасности» и «технологических машинах». Для будущих агроинженеров и ветеринаров тоже увеличили прием – эти специальности обычно пользуются большой популярностью.

В Екатеринбургском театральном институте ситуация остается стабильной из года в год. В 2021-м абитуриенты будут в отборных турах сражаться за 16 бюджетных мест на очное «актерское искусство» и за 13 мест – на «режиссуру театра». Кроме того, 6 мест будет финансироваться из бюджета на направлении «литературное творчество».

А вот в Уральском горном университете количество бюджетных мест сократили. В прошлом году было 1020 – в этом стало 926 (из них 140 – в колледже).

Добавим, что приемная кампания в большинстве вузов в этом году начнется 18 июня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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