В вузах Екатеринбурга количество бюджетных мест после заявления Путина не выросло

Вузы Екатеринбурга не получали никаких документов из Минобрнауки России о планируемом увеличении бюджетных мест в этом году. Ранее президент страны Владимир Путин дал поручение, чтобы 60% выпускников школ этого года смогли поступить в университеты на бесплатные формы обучения.

Напомним, изначально предполагалось начать поэтапное увеличение бюджетных мест в вузах России с 2021 года. Но на совещании 21 мая, посвященном проблемам приемной кампании и образованию, Владимир Путин дал поручение Министерству высшего образования и науки начать процесс уже в этом году. «Мы должны пойти на такой шаг и выделить дополнительные бюджетные места в этом году, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», – заявил Владимир Путин. Но пока никаких реальных шагов в этом направлении предпринято не было.

«Новый День» опросил несколько вузов Екатеринбурга – нигде не получали документов от учредителей о перераспределении бюджетных мест. «У нас по-прежнему 6038 бюджетных мест», – сообщили в Уральском федеральном университете. Впрочем, в УрФУ уже сейчас бюджетных мест около 60%, общая цифра приема в 2020 году – около 10 тысяч человек.

В Уральском государственном горном университете еще до поручения президента количество бюджетных мест увеличили на 10% на направления бакалавриата и специалитета – в этом году вуз планирует принять 1020 человек на бюджетные места, 1700 человек – на платное обучение. «Никаких новых распоряжений мы не получали. Все в соответствии с контрольными цифрами приема, которые мы получаем традиционно за год до приемки», – сообщили в пресс-службе УГГУ.

Та же история – и в Аграрном университете. Цифры приема никто не менял. Правда, в вузе уточнили, что их учредителем является Министерство сельского хозяйства и, возможно, пока какие-то распоряжения обсуждаются между ведомствами. Всего в Аграрный в этом году планируют набрать более 2000 человек: 888 человек – на бюджет (из них 76 – по целевой квоте). В аграрный колледж наберут еще 140 бюджетных студентов.

Добавим, что сотрудники вузов Екатеринбурга говорят и о том, что пока не получали из Минобрнауки никаких распорядительных документов относительно изменений сроков старта приемной кампании. Очевидно, что она начнется намного позже, чем в прошлые годы (начиналась 20 июня). В этом году только первый ЕГЭ назначен на 29 июня, последний – на 20 июля. То есть приемная кампания стартует в августе. Путин также говорил о том, что некоторые школьники смогут в августе сдать ЕГЭ на оставшиеся места в вузах. По его словам, это могут сделать «выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне». В итоге молодые люди начнут «учиться уже осенью, не теряя целого года», сказал Путин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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