Выпускников с температурой не допустят до ЕГЭ, они смогут сдать экзамены в резервные дни

У всех участников ЕГЭ перед входом на пункт проведения экзамена будут измерять температуру. Выпускников с признаками ОРВИ в здание не пустят, они будут сдавать экзамен в резервные дни в августе. Тестировать на коронавирус выпускников и сотрудников, принимающих ЕГЭ, не будут.

3 июля в Свердловской области, как и по всей стране, начнется основной период проведения ЕГЭ. В этом году в регионе экзамены будут сдавать 20 тысяч 11-классников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Для этого будут подготовлены 155 пунктов проведения экзаменов, рассказал сегодня на онлайн-пресс-конференции в ТАСС министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Пункты проведения экзаменов оснастят дополнительным оборудованием, чтобы не допустить распространения коронавируса. На средства из областного бюджета закупят рециркуляторы воздуха, ультрафиолетовые облучатели, дозаторы для санитайзеров, маски и перчатки для сотрудников. В общей сложности выделено 300 миллионов рублей, но эти средства, в том числе, направят и в детские сады, и в лагеря – там закупают аналогичное оборудование.

Перед тем как провести ЕГЭ с участием детей, будет несколько пробных экзаменов.

«23 июня проводим региональное тестирование всей технологической цепочки, чтоб обеспечить бесперебойную работу пунктов и специалистов. 24-25 июня проводим федеральное тестирование готовности пунктов. 29-30 – пробный экзамен, чтоб еще раз убедиться, насколько подготовлена система», – рассказал Юрий Биктуганов.

По словам министра, тестировать детей на коронавирус перед ЕГЭ не будут, для сотрудников эта процедура также не предусмотрена. В день проведения экзамена у всех будут измерять температуру. Если она окажется повышенной или у ребенка заметят признаки ОРВИ, его до ЕГЭ не допустят. Таким детям дадут возможность сдать экзамены в резервные дни, в августе.

После получения последних результатов ЕГЭ у школьников будет 23 дня, чтобы определиться с вузом и подать документы.

Напомним, ЕГЭ с участием школьников в этом году перенесли на 3 июля. В этот день будут сдавать географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

Минздрав посоветовал врачам полоскать рот спиртом, чтобы не заразиться Covid-19. / Отец, не платящий алименты, присвоил «путинские» 10 тысяч на ребенка. / Екатеринбургские депутаты одобрили корректировку бюджета-2020 с рекордным дефицитом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»