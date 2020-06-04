Облегченных вопросов на ЕГЭ не будет, но школьникам рассказали, как успеть подготовиться за месяц

Упрощенных вариантов заданий на ЕГЭ выпускникам этого года ждать не стоит, сообщили в Министерстве образования Свердловской области. Но у школьников есть еще месяц на подготовку. Специалисты назвали несколько ресурсов, где можно бесплатно получить консультацию лучших учителей России.

Сама процедура проведения ЕГЭ в этом году останется прежней. Единственное – школьников попросят приходить на экзамен согласно составленному графику, чтобы не создавать очереди на входе (ведь выпускникам будут измерять температуру). Кроме того, в этом году выпускники вообще могли отказаться от ЕГЭ и до сих пор могут написать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию.

«Отказаться можно как от всех ранее выбранных предметов, так и от какого-то одного. Но надо сначала посмотреть на правила приема вуза по тем специальностям, которые выбирали выпускники, – посоветовала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования Свердловской области Татьяна Умнова на онлайн-конференции «Форум обеспокоенных родителей». – В прошлые годы срок проверки экзаменов составлял 14 дней. В этом году график проверки мы получим от учредителя чуть позже, он будет опубликован в разделе ЕГЭ на сайте министерства. Кроме того, каждый участник имеет право на сайте увидеть свой бланк и результаты. Обязательно надо будет посмотреть, в какие сроки можете подать апелляцию. В прошлые годы делать это можно было в течение двух дней».

От родителей поступало много вопросов: будут ли облегчены варианты заданий для выпускников 2020 года, ведь дети с середины марта учились дистанционно и все консультации проходили в таком же формате? Но представитель министерства ответила однозначно: упрощенного ЕГЭ ждать не стоит.

«Результаты ЕГЭ действуют 4 года, следующих за годом сдачи. И у нас должны быть равны в правах [при поступлении в вуз] те, кто сдавал в прошлом году, и те, кто будут сдавать в следующем», – прокомментировала Татьяна Умнова.

Будущим выпускникам она посоветовала в ближайший месяц усиленно готовиться. Тем более, что в этом году из-за дистанционного образования многие материалы по ЕГЭ появились в сети.

В частности, на сайте «Федерального института педагогических измерений» выложены материалы ЕГЭ 2020 года – те, которые должны были решать выпускники, сдающие досрочно. Но поскольку досрочный период отменили, контрольно-измерительные материалы выложили в открытый доступ, чтобы выпускники знали, что примерно их ждет. Там есть и ответы, и критерии оценки.

На сайте того же института, кроме открытого банка ЕГЭ, есть видеоконсультации экспертов, которые принимали участие в разработке заданий для экзаменов. На этих консультациях педагоги разбирают конкретные примеры: какое количество выпускников затруднялись сделать то или иное задание ЕГЭ и почему.

Также Татьяна Умнова посоветовала обратить внимание на канал «Домашний час» Министерства просвещения России. На официальной странице министерства «ВКонтакте» ежедневно проходят консультации ведущих учителей России, которые разбирают самые сложные задания.

Напомним, основной период ЕГЭ в России в этом году должен пройти с 3 по 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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