Торжественные выпускные в школах могут пройти в августе, если пандемия пойдет на спад

Выпускникам 11 классов могут позволить провести настоящие торжества по поводу окончания школы в августе, когда будут сданы все ЕГЭ. Но только если позволит эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе. Напомним, последние звонки школьники всей России вынуждены отмечать онлайн. Дети присоединяются к конференциям в Zoom и слушают поздравления от классных учителей и родителей. Аттестаты выпускникам 9 класса будут выдавать индивидуально: нужно заранее записаться на конкретную дату и время, чтобы не пересекаться с одноклассниками. О выпускных в 9 классах в этом году речи не идет: из-за ситуации с распространением коронавируса все массовые мероприятия до сих пор под запретом.

Выпускникам 11 классов может повезти чуть больше. «Мы надеемся, что после проведения всех ЕГЭ ограничения [в связи с распространением коронавируса] уже будут сняты и мы сможем хотя бы в каком-то формате провести выпускные очно», – рассказла сегодня на пресс-конференции начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Напомним, первые ЕГЭ с участием школьников в этом году перенесли на 3 июля (до этого 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия детей), – сообщали в Рособрнадзоре. 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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