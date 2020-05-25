«Безудержное веселье»: на онлайн-последнем звонке Минпросвещения учителя нон-стопом читают стихи и поздравления (ФОТО)

Сегодня в онлайн-формате проходит единый последний звонок для школьников по всей России, который организовало Министерство просвещения. Началась трансляция с бесконечных однообразных поздравлений от учителей из разных городов. «Какой ужас», – комментируют трансляцию школьники. Трансляция онлайн-марафона началась в 12 часов на странице Министерства просвещения «ВКонтакте». Первым школьников поздравил министр Сергей Кравцов, который еще раз напомнил, что в этом году экзамены будут сдавать только 11-классники – и то только те, которые будут поступать в вузы. Остальным оценки выставят по итогам текущей аттестации.

После выступления министра началась череда поздравлений от учителей и директоров из разных городов и регионов – Челябинск, Якутия, Сочи и так далее. Как передает корреспондент «Нового Дня», поздравительные речи не отличаются оригинальностью. Такие можно слышать из года в год на школьных линейках. «Вместе с вами, ребята, учились и учителя, и родители. Хочу пожелать вам – уверенно двигайтесь навстречу своей мечте и верьте – все получится!», – звучат в эфире речи учителей. Некоторые прочитали поздравительные стихи.

Отметим, что в качестве ведущих эфира выступают сегодня школьники. Сейчас трансляцию ведет девятиклассница из Челябинска, чуть позже эстафета перейдет к еще одной уральской школьнице – из Серова. Трансляцию смотрят чуть больше 11 тысяч человек. Многие в комментариях пишут, что это «ужас», «дайте нам нормальный выпускной» и прочее.

Добавим, что в Екатеринбурге сегодня тоже пройдет первый онлайн-звонок для учеников гимназии №37. На сайте учреждения уже выложены поздравительные ролики в адрес выпускников. В остальных школах последние звонки пройдут на этой неделе – до 29 мая включительно. Как рассказали «Новому Дню» родители школьников, учителя записывают поздравления, просят детей подготовить стихи о школе, либо записать ролик. В назначенное время ученики будут подключены к общей конференции в Zoom. Чаще всего поздравления будут организованы внутри классов. Аттестаты в этом году будут выдавать индивидуально – детям надо будет прийти в школу в июне по предварительной записи на конкретное время, чтобы не пересекаться с другими детьми.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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